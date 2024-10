Tourisme Montréal investit 3 M$ dans le soutien à la performance pour les festivals et événements

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Dans un engagement sans précédent pour soutenir la scène culturelle montréalaise, Tourisme Montréal a annoncé un investissement de plus de 3 millions de dollars pour les festivals et événements. Cette somme vise à soutenir le milieu festivalier culturel tout en contribuant activement à une meilleure performance touristique de la destination. Ce soutien, dévoilé lors du Forum sur les arts vivants et la culture organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, pourrait être renouvelé pour deux années supplémentaires portant le montant total à 5 millions de dollars.

« Tourisme Montréal voit cet engagement comme un investissement pour consolider l'apport des festivals et événements dans l'attractivité touristique de Montréal. L'unicité de notre offre culturelle est un atout indispensable pour le rayonnement international de la métropole et nous sommes fiers d'y contribuer », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Tourisme Montréal prévoit par ailleurs des ententes triennales sur le PAFÉE à partir de 2025, offrant davantage de prévisibilité aux promoteurs événementiels. Les montants seront indexés annuellement afin de soutenir les promoteurs dans cette croissance marquée des dépenses.

Une mobilisation appuyée

Afin de mettre en lumière certains enjeux de financement du milieu culturel et festivalier, Tourisme Montréal a commandé une étude auprès de la firme Volume 10. Les constats illustrent un resserrement des dons corporatifs, souvent en raison d'une concurrence accrue où les priorités se portent sur la santé, l'éducation et l'environnement. La recherche de financements privés est également limitée, n'atteignant que 1 % les des dépenses totales, ce qui entrave les efforts des organisations pour convaincre des entreprises de soutenir les arts et les festivals.

Tourisme Montréal est fier d'être particulièrement actif avec tous les partenaires du milieu, dont la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Partenariat du Quartier des spectacles et Montréal centre-ville, afin d'assurer la pérennité des festivals et événements.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

