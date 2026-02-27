Montréal : ton terrain de jeu pour la semaine de relâche

Tourisme Montréal confirme l'élan de la métropole comme destination hivernale urbaine incontournable

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Montréal vibre pour la semaine de relâche : des installations lumineuses aux aventures immersives, passant par une compétition de planche à neige, la destination entière devient un terrain de jeu pour petits et grands. Tourisme Montréal invite les familles d'ici et d'ailleurs à explorer Montréal alors que culture, événements et plein air se rencontrent.

« La semaine de relâche illustre parfaitement ce qui distingue Montréal : une métropole où l'énergie et les plaisirs d'hiver cohabitent naturellement. Le nombre de visiteurs en ville observée cet hiver confirme que notre positionnement comme destination hivernale urbaine porte ses fruits », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Le coup d'envoi de la relâche est lancé ce soir avec MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui métamorphose le Quartier des spectacles en un vaste terrain de célébration à ciel ouvert. Au programme : spectacles, performances artistiques et expériences gourmandes et la très attendue Nuit blanche. La féérie se prolonge avec LUMINO, présent jusqu'au 8 mars. Dans le cadre de cette initiative lumineuse, la vidéoprotection du coffre à jouets dégivré anime la patinoire réfrigérée de l'Esplanade Tranquille. Et nouvelle venue cette saison, une patinoire s'installe sous l'anneau emblématique de la Place Ville Marie. Jusqu'au 29 mars, elle propose une expérience urbaine originale, entre les gratte-ciels !

Red Bull Heavy Metal

La compétition Red Bull Heavy Metal débarque à Montréal ce samedi pour une édition entièrement gratuite. Présenté au cœur du Parc olympique de Montréal, l'événement transformera le site en arène de snowboard urbain. Après avoir électrisé plusieurs villes américaines, cette compétition reconnue pour repousser les limites des planchistes réunira certaines des plus grandes figures internationales de la discipline.

Culture pour tous

Plusieurs musées montréalais proposent une programmation gratuite spécialement conçue pour les familles, cette semaine. Les jeunes explorateurs pourront se transformer en détectives à l'exposition consacrée à Sherlock Holmes au Musée Pointe-à-Callière. De grandes institutions, telles que le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée McCord Stewart, offrent également des expositions et ateliers adaptés aux familles. De son côté, La TOHU s'inscrit dans cet élan avec une programmation spéciale de la semaine de relâche comprenant des activités gratuites pour petits et grands.

Une saison hivernale en pleine effervescence

Alors que la saison hivernale bat toujours son plein, les indicateurs sont très encourageants. Tout porte à croire que l'hiver 2025-2026 pourrait représenter la plus forte croissance observée depuis 2019, un signal clair que les efforts de promotion de Tourisme Montréal pour positionner Montréal comme destination hivernale urbaine portent leurs fruits.

