Tourisme Montréal et Niantic annoncent la venue du festival Pokémon GO Safari Zone à Montréal en septembre 2019

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal et Niantic, créateur du très populaire jeu mobile en réalité augmentée Pokémon GO avec The Pokémon Company, ont annoncé que le festival Pokémon GO Safari Zone, nouvel événement planétaire en monde réel autour du jeu, sera présenté au parc Jean-Drapeau de Montréal du 20 au 22 septembre 2019.

Cet événement en monde réel attirera à Montréal des dizaines de milliers d'entraîneurs de Pokémon GO des quatre coins du monde qui voudront trouver et capturer des Pokémon uniques. Le festival Pokémon GO Safari Zone représente des retombées économiques de plusieurs millions de dollars pour la métropole, en plus de générer de l'achalandage dans les hôtels, dans les hébergements collaboratifs, dans les restaurants et aux attraits touristiques montréalais.

« Je tiens à souligner le travail exemplaire de collaboration entre l'équipe des ventes de Tourisme Montréal et celle du parc Jean Drapeau pour la tenue de cet événement d'envergure pour Montréal! Les dizaines de milliers d'entraîneurs de Pokémon GO vivront une expérience hors du commun dans l'immense terrain de jeu que représente notre métropole. La tenue de cet événement est une excellente vitrine internationale pour la ville », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« La ville de Montréal est une référence en matière de festivals, de jeux vidéo et d'innovation. En ce sens, la venue de cet événement ludique d'envergure internationale, et ce pour la première fois au pays, est une excellente nouvelle, autant en termes de retombées économiques que du rayonnement de notre métropole. Je félicite le travail de Tourisme Montréal dans ce dossier et souhaite aux visiteurs du parc Jean-Drapeau de faire de belles découvertes », a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.



« Montréal est une ville incroyable baignée d'histoire, d'art et de culture. Les vastes espaces du parc Jean-Drapeau, installé à proximité de la ville, représentent un terrain parfait pour notre prochain événement Pokémon GO Safari Zone », a souligné Michael Sterenka, directeur marketing principal des événements à Niantic.

Pour plus d'information et tenter de mettre la main sur des billets pour le festival Pokémon GO Safari Zone Montréal, visitez https://pokemongolive.com/events/safarizone/montreal/.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 organisations et entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos de Niantic, Inc.

Niantic, Inc. est le leader mondial de la réalité augmentée et du mobile en monde réel, avec ses applications interactives qui mêlent technologie avant-gardiste et expériences de jeu encourageant l'exploration, la découverte et les interactions sociales. D'abord développée au sein de Google, Niantic a déployé pleinement ses ailes en 2015 grâce à des investis77sements de Google, de Pokémon Company et de Nintendo. En janvier 2019, l'entreprise a amassé 245 millions de dollars en financement de série C d'IVP, d'aXiomatic Gaming, de Battery Ventures, de Causeway Media Partners, de CRV et de Samsung Ventures. Des financements antérieurs (2017) incluaient 200 millions de dollars de Spark Capital, de Founders Fund, de Meritech, de Javelin Venture Partners, de You & Mr. Jones et de NetEase, Inc, ainsi qu'un financement supplémentaire d'Alsop Louie Partners. La plateforme immersive en monde réel de la compagnie comprend les jeux de réalité augmentée révolutionnaires Pokémon GO et Ingress, offerts sur l'App Store et Google Play. Harry Potter: Wizard's Unite, cocréé avec WB Games, est le plus récent jeu de Niantic. Pour plus d'information sur Niantic, visitez www.nianticlabs.com.

