MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal rayonne au palmarès du Global Destination Sustainability index 2022, une référence mondiale en tourisme durable. L'impact du programme de Destination harmonieuse de l'organisme est bien réel : Montréal obtient la première place en Amérique du Nord et se classe au troisième rang des métropoles devant notamment Paris, Berlin et Sydney.

« Ce classement vient confirmer la pertinence des actions réalisées dans le cadre de notre stratégie de Destination harmonieuse. Nous accélérons un virage exemplaire pour l'industrie et nous croyons fermement que d'ici 2030, nous assurerons l'organisation d'événements d'affaires et sportifs respectueux de l'environnement, en plus d'encourager la prise de mesures commerciales durables » affirme le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Tourisme Montréal s'est fait évaluer sur près de 70 critères inspirés du Programme 2030 des Nations Unies, segmentés en quatre volets principaux, soit la gestion environnementale, sociale, l'engagement des fournisseurs et la gestion de la destination.

C'est non seulement le classement de Tourisme Montréal qui est impressionnant, mais aussi sa progression. Cette année, Tourisme Montréal a atteint un score de 74 % ; il s'agit d'une amélioration de près de 25 % par rapport à 2019. Une avancée réalisée grâce au déploiement du plan de Destination harmonieuse, véritable cadre d'intervention holistique répondant aux enjeux énumérés par les principaux acteurs de l'industrie. L'organisation a notamment créé un Guide des meilleures pratiques pour des événements écoresponsables, en plus de procéder à une évaluation de l'impact social d'événements professionnels.

L'analyse permet aussi de cibler les points à travailler : l'engagement des fournisseurs obtient un score de 61 %. Tourisme Montréal planche sur des pistes d'amélioration pour 2023 ; pensons notamment aux formations en développement durable ciblées par secteurs d'activités.

Conscient de l'importance d'un virage majeur pour la planète, Tourisme Montréal fait preuve de leadership. L'organisme souhaite inspirer les acteurs de l'écosystème touristique, car la démarche doit être portée par l'industrie dans son ensemble.

À PROPOS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

En 2015, des pays ont adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Les ODD sont un plan directeur et un appel à l'action de tous les pays - pauvres, riches et à revenu intermédiaire - afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'informations, visitez le site www.mtl.org .

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Aurélie de Blois, Conseillère, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, [email protected]