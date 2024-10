Tourisme Montréal donne le coup d'envoi de MTLàTABLE : 18 jours de plaisirs culinaires

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Les tables sont dressées ! C'est aujourd'hui que Tourisme Montréal lance officiellement MTLàTABLE , l'événement gastronomique tant attendu qui se tiendra du 31 octobre au 17 novembre 2024. Pendant 18 jours, Montréal se transformera en un véritable carrefour des saveurs où résidents et visiteurs pourront savourer la diversité de sa scène culinaire.

Cette année, plus de 170 restaurants participent, offrant des menus variés pour tous les budgets, allant de 35 $ à 80 $, avec les brunchs à 25 $.

« Montréal se distingue sur la scène internationale par la diversité de ses tables, attirant 33 % de ses visiteurs grâce à la richesse de son offre gastronomique. MTLàTABLE est bien plus qu'un simple événement : c'est une immersion dans la culture culinaire de notre métropole. Depuis 12 ans, cet événement, initié par Tourisme Montréal, rassemble la population, les chefs et les visiteurs autour de la passion commune pour la bonne cuisine. Bon appétit ! » déclare le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Nouveau : le brunch aussi à l'honneur dans 33 restaurants

Cette année est marquée par le retour des brunchs , une expérience qui permet une complémentarité dans le calendrier de dégustation de cet événement; les jeunes familles et les matinaux s'en voient ravis. Offerts principalement les fins de semaine, ils sont proposés au prix unique de 25 $ dans une sélection de 33 restaurants, dont : 325F, Alexandre et fils, Babacool, Bagatelle Bistro, Brasserie 701, Cabotins, Café Le Petit Flore, Caribou gourmand, Darna bistroquet, Délices et Rhums, Eclipse Restaurant, IBERICOS Taverne à tapas espagnoles, Issan Wineroom, Jacopo, Kwizinn, La Cale - pub zéro déchet, Le Garden Room, Le Mezz (Hôtel Cantlie), Le Square, Les Cavistes Restaurant Bar à vin, Loam Restaurant, LOV McGill, Maggie Oakes, Modavie, Palomar, Pincette - Bar à homard, Plein Sud, Restaurant H3, Satu Lagi, Tiramisu, Venice MTL Vieux-Montréal, Vieux-Port Steakhouse, et Rutba.

Des choix savoureux quatre coins de Montréal et en un clic !

Tourisme Montréal veille également à adapter son offre. Plusieurs établissements offrent des options végétariennes et véganes, et certains comme le Bistro Tendresse dirigé par la cheffe Kim Fong ou le Archway Restaurant & Buvette des chefs Josianne Marcoux et Benoît Leclère en ont fait leur signature.

Des restaurants de différents quartiers participent, offrant un voyage culinaire du Centre-ville, en passant par le Vieux-Montréal, le Plateau Mont-Royal, et bien d'autres encore. Chaque quartier révèle ainsi ses influences culturelles et culinaires à travers les créations des chefs.

Choisir parmi les 170 restaurants peut s'avérer difficile, c'est pourquoi Tourisme Montréal met à jour annuellement une plateforme agile ici pour vous simplifier la tâche. Laissez-vous inspirer en entrant vos critères, et laissez la machine faire le reste ! De plus, pour les plus visuels d'entre vous, une carte interactive est également disponible sur la même page pour faciliter votre recherche!

Découvrez les menus!

Les menus à 35 $

Retrouvez ici la liste des restaurants offrant un menu à 35 $ : MTLàTABLE - Menus à 35 $

Les menus à 50 $

Retrouvez ici la liste des restaurants offrant un menu à 50 $ : MTLàTABLE - Menus à 50 $

Les menus à 65 $

Retrouvez ici la liste des restaurants offrant un menu à 65 $ : MTLàTABLE - Menus à 65 $

Les menus à 80 $

Retrouvez ici la liste des restaurants offrant un menu à 80 $ : MTLàTABLE - Menus à 80 $

De fidèles partenaires engagés dans l'événement

Cette année, American Express, La Presse, Aliments du Québec au Menu et l'Association Restauration Québec sont les partenaires officiels de l'événement, apportant un soutien précieux à son rayonnement.

« Grâce à MTLàTABLE, nous sommes impatients d'aider les amateurs de gastronomie à explorer et apprécier les meilleures tables de la ville, incluant les 144 restaurants MTLàTABLE qui acceptent les cartes American Express », - Gerardo Welter, Vice-président du marketing, American Express Canada.

Consultez la programmation complète et réservez votre expérience sur le site www.mtlatable.com .

