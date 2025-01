Tourisme Montréal déploie sa campagne promotionnelle et invite les résidents à profiter de l'hiver

MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal déploie sa campagne hivernale signée Bonjour Montréal, à travers la ville. L'organisme invite ainsi les Montréalais à vivre pleinement la période hivernale en profitant de la richesse des expériences et activités offertes.

Libérez l'hiver montréalais

Sous les messages "Libérez le gourmand en vous", "Libérez le curieux en vous", "Libérez le festivalier en vous", et "Libérez le bien-être en vous", Tourisme Montréal invite les résidents à s'approprier les incontournables de la destination qui transforment la métropole en un réel terrain de jeu hivernal, ouvert à tous.

Habitué à déployer ses campagnes de promotion à l'étranger, Tourisme Montréal a fait le pari d'être présent sur l'île afin d'accentuer le sentiment d'appartenance et de fierté des résidents. L'organisme considère que les Montréalais sont les meilleurs ambassadeurs de la destination.

Une campagne qui rayonne à l'international

Cette campagne est aussi diffusée en France, aux États-Unis, au Mexique et en Ontario, marchés prioritaires de l'organisme, où les futurs visiteurs sont exposés aux charmes montréalais alliant neige, festivités et découvertes.

Vous pouvez apercevoir la campagne dans diverses stations de métro dont Berri-UQAM, Champs-de-Mars et Place-des-arts. Afin d'optimiser la visibilité de la campagne, des placements numériques et sur les médias sociaux sont aussi réalisés. Pour visionner la vidéo promotionnelle, c'est par ici !

Libérez le fun en vous - YouTube

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

