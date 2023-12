Tourisme Montréal annonce une année record pour MTLàTABLE : 12 millions $ de revenus pour les 145 restaurants participants

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Dans ce contexte difficile pour l'industrie de la restauration, la 11e édition de MTLàTABLE a agi comme un soulagement pour les 145 restaurateurs participants.

Pour la première fois, cette grande fête de la gastronomie s'étalait sur 17 jours, contrairement à 11 jours l'année passée. La participation record de 175 000 clients a entrainé des retombées économiques de l'ordre de 12 millions de dollars pendant cette période de ralentissement dans le secteur de la restauration.

Selon un sondage, 85 % des restaurateurs ont affirmé que MTLàTABLE leur a amené une nouvelle clientèle, ce qui a considérablement augmenté leurs ventes : « Super expérience pour notre restaurant, notre image, et notre clientèle. Ça a permis de remplir nos salles dans cette période historiquement calme » ; « C'est une bouffée d'air frais durant un mois qui en a bien besoin » ; « Une initiative essentielle pour la restauration à Montréal », s'exclament des restaurateurs satisfaits.

Près de 95 % des répondants désirent participer à l'édition 2024. « MTLàTABLE a surpassé largement nos attentes. C'était notre première participation et nous souhaitons renouveler cette expérience l'année prochaine ».

Selon l'Office montréalais de la gastronomie, une initiative de Tourisme Montréal, cet événement contribue de façon significative à consolider la réputation de Montréal en tant que capitale gastronomique en Amérique du Nord. MTLàTABLE représente une occasion exceptionnelle de découvrir de nouveaux restaurants tout en soutenant les acteurs de la scène gastronomique montréalaise.

« Merci aux très nombreux gourmets locaux et internationaux qui ont pris part à cette expérience en dégustant les créations des chefs montréalais. Vous avez été des milliers à répondre à notre invitation à découvrir les joyaux cachés de notre ville, contribuant ainsi à stimuler l'économie de la métropole », affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

MTLàTABLE sera de retour en novembre prochain pour une 12e édition et sera accompagné, pour une deuxième année de suite, par son Partenaire présentateur American Express.

À propos de MTLàTABLE

Une initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Du 3 au 19 novembre, la 11e édition de ce rendez-vous gourmand met à l'affiche de délectables menus à prix fixe de 38 $, 53 $, 68 $ ou 83 $ dans 135 restaurants. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, rendez-vous sur le site Web www.mtlatable.com . MTLàTABLE tient à remercier son Partenaire présentateur American Express, son partenaire média La Presse, ses partenaires MAPAQ et Sysco ainsi qu'Aliments du Québec, Casino de Montréal de Loto-Québec et l'Association Restauration Québec.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

