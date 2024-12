MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal présente un bilan exceptionnel de la 12e édition de l'événement gastronomique MTLàTABLE. Avec la participation de 170 restaurants, soit 35 de plus que l'an passé, l'événement a attiré un nombre record de 240 000 convives générant des retombées économiques estimées à plus de 15,5 millions de dollars, soit 3,2 millions de plus qu'en 2023. Ces résultats confirment ainsi le rôle clé de l'événement dans le secteur culinaire et l'économie de la métropole.

« Un immense merci à tous ceux qui ont profité de MTLàTABLE pour célébrer la richesse de la gastronomie montréalaise et le talent de nos chefs. L'engagement des restaurateurs, l'expertise des chefs et le dévouement des équipes ont largement contribué à faire rayonner cet événement, qui a su répondre à la fois aux attentes des Montréalais et des visiteurs, tout en mettant en valeur la restauration, un pilier incontournable de notre métropole », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Du 31 octobre au 17 novembre 2024, MTLàTABLE a attiré des foules record ; un succès qui témoigne de l'impact de l'initiative, qui offre un précieux soutien aux restaurateurs montréalais durant une période traditionnellement plus calme. L'initiative de Tourisme Montréal continue d'être hautement appréciée des restaurateurs. Un récent sondage révèle que 98% des restaurateurs participants souhaitent renouveler leur expérience en 2025 et 85 % d'entre eux indiquent que l'événement leur a permis d'attirer une nouvelle clientèle, dynamisant ainsi leurs ventes. Quelques témoignages de la part des restaurateurs :

« La meilleure des façons pour faire briller la gastronomie à Montréal » - Caribou Gourmand

« Faire d'un des mois les plus tranquilles de l'année un des plus beau » - Ratafia

« L'engouement pour cet évènement est incroyable » - Monème

« Super concept pour faire connaître notre restaurant et pour remplir des soirées plus tranquilles durant cette période creuse! » - Bagatelle Bistro

Le retour des brunchs a également été un grand succès, attirant de nombreuses familles et renforçant la convivialité de l'événement.

« Merci et bravo pour les brunchs, c'est top et très accessible pour les couples avec enfants »

« Délicieux! Très avantageux d'y aller pour un brunch. On retrouve l'ambiance d'une sortie au restaurant, mais en matinée »

MTLàTABLE sera de retour en novembre prochain pour une 13e édition, comptant à nouveau sur le soutien précieux de son partenaire présentateur, American Express.

Pour en savoir plus sur la gastronomie à Montréal, rendez-vous sur le site Internet https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/gastronomie.

À propos de MTLàTABLE

Initiée par Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise et les restaurateurs passionnés depuis 2012. Consultez la programmation complète de la dernière édition sur www.mtlatable.com. Retrouvez aussi des trouvailles gourmandes sur nos médias sociaux en utilisant le mot-clic #MTLaTABLE et le compte @mtlatable.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui plus de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org.

