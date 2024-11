Tourisme Montréal accueille favorablement les nouvelles dates du Grand Prix du Canada dès 2026

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal accueille favorablement la demande de Formula 1 de déplacer le Grand Prix du Canada dès 2026 aux dernières fins de semaine de mai, une mesure qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable de l'organisme. Il s'agit d'une avancée importante pour réduire l'empreinte carbone de l'événement tout en permettant un début hâtif et spectaculaire de la saison touristique.

« Ce changement était pour nous une évidence », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal. « Cette décision correspond parfaitement à notre vision d'un tourisme responsable pour la planète. »

Le coup d'envoi pour la saison touristique

Le Grand Prix du Canada, le plus grand événement touristique au pays, représente une vitrine internationale de choix pour Montréal. Sa tenue hâtive dans la saison permettra de dynamiser l'afflux de visiteurs, ce qui aura un impact positif sur les revenus des hôtels et des restaurants qui bénéficieront de l'effet de levier de cet événement d'envergure. En 2023, près de 55% des participants au Grand Prix provenaient de l'extérieur de Montréal, générant des retombées économiques substantielles.

Une planification optimisée

Le fait que ce changement prenne seulement effet dès 2026 offre aux acteurs du secteur touristique un précieux temps de préparation. Les hôteliers et restaurateurs, qui jouent un rôle clé dans l'accueil des visiteurs, auront ainsi une meilleure visibilité pour planifier leurs opérations, et pourront anticiper favorablement l'afflux de touristes.

Un partenariat solide

Tourisme Montréal est enthousiaste à l'idée de poursuivre son travail collaboratif avec des partenaires clés tels que la Société du parc Jean-Drapeau et le groupe de course Octane qui permettent la tenue de la course dans un cadre exceptionnel, ainsi que les autres bailleurs de fonds comme le gouvernement du Québec, Développement Économique Canada et la Ville de Montréal, qui soutiennent également cette révision du calendrier.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Pour plus d'informations : Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]