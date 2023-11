Tourisme autochtone : 10 M$ pour bonifier la capacité d'accueil de l'Hôtel-musée Premières Nations de Wendake

WENDAKE, QC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme, M. Vincent Caron, accompagné par le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, a annoncé, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'attribution de 10 millions de dollars pour soutenir le projet d'agrandissement inauguré aujourd'hui à l'Hôtel-musée Premières Nations de Wendake, dans la région de Québec.

Cet appui financier permettra de renforcer la position enviable du tourisme autochtone en milieu urbain au Québec. En agrandissant et en augmentant le potentiel de ses infrastructures actuelles, l'Hôtel-musée Premières Nations pourra poursuivre sa mission de faire vivre une expérience unique dans un environnement inspirant afin de mettre de l'avant l'histoire et la modernité des Premières Nations.

Les contributions gouvernementales comprennent un montant de 5 millions de dollars provenant du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme ainsi qu'un financement sous forme de prêt de 5 millions dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

« Notre gouvernement a fait du développement du tourisme autochtone l'une de ses priorités, et l'Hôtel-musée Premières Nations en est l'un des symboles les plus connus, bien au-delà de nos frontières. Les améliorations qui lui ont été apportées permettront d'émerveiller encore plus de visiteurs en quête d'une expérience culturelle authentique, tout en accroissant la capacité d'accueil locale pour le tourisme d'affaires. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui soutient les ambitions des entreprises touristiques afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de moteurs de croissance pour leur région et pour tout le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Hôtel-musée des Premières Nations, qui a fêté ses quinze ans cette année, est une destination incontournable pour les touristes de partout, qui pourront découvrir les traditions et la culture autochtone. J'ai espoir que l'agrandissement inauguré aujourd'hui permettra d'attirer plus de gens, qui pourront tous vivre une expérience enrichissante, de nation à nation. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« L'investissement consenti aujourd'hui à l'Hôtel-musée Premières Nations, un lieu unique où la tradition côtoie la modernité, lui permettra de consolider sa position en tant que produit d'appel d'importance, attirant à la fois une clientèle haut de gamme et d'affaires. L'âme et la culture wendates y seront plus que jamais à l'honneur. Je tiens à souligner à quel point ce projet démontre le dynamisme et le fort potentiel du tourisme autochtone. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme

« L'Hôtel-musée Premières Nations est l'un des plus importants joyaux en matière d'hébergement touristique en territoire autochtone au Québec. Il permet de faire vivre à plus de 30 000 visiteurs par année un séjour unique mariant un hébergement de qualité et des créations culinaires originales, sans oublier une expérience culturelle enrichissante. Cet hôtel-boutique est sans aucun doute un lieu privilégié pour attirer les touristes dans la couronne nord de la région de Québec afin qu'ils puissent y découvrir un territoire axé, notamment, sur la nature. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« Nous sommes convaincus que cet agrandissement renforcera notre position en tant que destination touristique de premier plan offrant aux visiteurs une expérience authentique et respectueuse de la culture autochtone. L'Hôtel-musée Premières Nations est fier de contribuer à la préservation et à la promotion des traditions des Premières Nations, tout en favorisant le développement économique de la région. »

Marc Ruest, directeur général de l'Hôtel-musée Premières Nations

L'aide financière accordée a permis : d'ajouter des salles de réunion pour petits groupes (de 10 à 40 personnes) ainsi que 24 chambres et un lounge favorisant les rencontres de la clientèle; de mettre à niveau les chambres existantes, les salles de réunion et les aires communes (hall d'entrée, blocs sanitaires)

La ministre Proulx a annoncé cette année une bonification de 30 millions de dollars au PARIT. Ce soutien financier fait partie des mesures du budget du Québec 2023-2024 visant à assurer la compétitivité de l'industrie touristique.

Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions. En tout, 90 projets ont reçu un appui depuis son lancement en juin 2021.

Les objectifs du PARIT sont les suivants : Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Le PADAT, un programme du ministère du Tourisme géré par Investissement Québec, poursuit quant à lui les objectifs suivants : Encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec. Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique québécois. Stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.



