MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. est fière d'annoncer son partenariat officiel avec la Ligue canadienne de hockey (LCH) pour la saison 2026. Ce partenariat marque une étape importante de sa stratégie visant à tisser des liens avec les communautés canadiennes et les amateurs de hockey. Il s'agit d'une collaboration ancrée dans des valeurs communes : la communauté, la passion et l'engagement inébranlable des amateurs.

De gauche à droite : Stéphane Talleneau (Président de TotalEnergies Marketing Canada), Dan Mackenzie (Président de la Ligue canadienne de hockey), Pascal Tran (Directeur commercial) et Rima Abouassaly (Responsable Marketing & Communication) chez TotalEnergies Marketing Canada. (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

« Le partenariat entre TotalEnergies Marketing Canada et la CHL s'inscrit pleinement dans notre engagement envers la croissance et la performance au service de nos clients et partenaires. Ce partenariat renforce notre présence au Canada, particulièrement auprès des jeunes, et nous permet de partager avec eux certaines de nos valeurs, notamment le Respect d'autrui, la Solidarité, l'Esprit pionnier et le Goût de la performance -- une performance que nous traduisons dans nos gammes de produits pour les marchés Automobile, Industriel et Maritime. »

-- Stéphane Talleneau, Président de TotalEnergies Marketing Canada.

TotalEnergies Marketing Canada, par l'entremise de ses partenariats, exprime une dynamique de marque enthousiaste et optimiste, tout en demeurant près de ses clients et à l'écoute de leurs besoins.

« TotalEnergies est un leader mondial de la performance et de l'innovation, et c'est avec fierté que nous l'accueillons au sein de la famille de la LCH. Alors que TotalEnergies propose des solutions d'énergie durable, la LCH demeure résolument engagée à bâtir un avenir durable pour le hockey - sur la glace et dans les communautés que nous servons. Ce partenariat pluriannuel permettra de rapprocher TotalEnergies de millions d'amateurs passionnés à travers l'Amérique du Nord, tout en soutenant le développement de la prochaine génération de talents dans la WHL, la OHL et la LHJMQ. Ensemble, nous collaborerons à des initiatives communautaires visant à maintenir un hockey accessible et prospère, et à offrir des activations stimulantes lors des événements phares de la LCH - notamment la Coupe mémorial présentée par Kubota et le CHL USA Prospects Challenge - ainsi que des expériences uniques pour les fans tout au long de la saison. »

-- Ryan Hudecki, Vice-président, Partenariats, LCH

Un engagement en matière de performance

Tout comme le hockey exige rapidité, précision et uniformité, TotalEnergies offre des produits haute performance conçus pour soutenir les conducteurs et les industries partout au Canada. Ce partenariat représente une occasion de mettre en valeur notre esprit axé sur la performance de l'entreprise auprès d'un public passionné et engagé.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

TotalEnergies Marketing Canada Inc., filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue depuis 2007 une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, de l'industrie et du maritime à travers le Canada, incluant des huiles moteur à haut rendement énergétique, des lubrifiants biodégradables et des graisses haute performance.

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À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une société d'énergie mondiale intégrée de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène à faible émission de carbone, renouvelables et électricité. Nos quelque 100 000 collaborateurs s'engagent à fournir au plus grand nombre de personnes possible une énergie plus fiable, plus abordable et plus durable. Présent dans environ 120 pays, TotalEnergies place le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses activités.

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients professionnels et particuliers une large gamme de produits et services énergétiques - produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques, GNL pour le transport maritime, carburant pour avions, bitumes, GPL et solutions propres pour la cuisson - afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Chaque jour, plus de 6 millions de clients dans le monde visitent nos 13 000 stations-service et leurs services associés (cartes de mobilité, lave-auto, nourriture…). Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la marine. Pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre personnalisée. Présents dans plus de 100 pays, nos 25 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de l'ensemble de nos clients.

À propos de la LCH

La Ligue canadienne de hockey (LCH) est la plus grande ligue de hockey de développement au monde, avec 52 équipes canadiennes et neuf équipes américaines évoluant au sein de la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL), de la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL) et de la Ligue de hockey junior des Maritimes Québec (LHJMQ). La LCH alimente la Ligue nationale de hockey (LNH) et U SPORTS avec plus de joueurs que toute autre ligue. Au cours de la saison 2024-2025, parmi les plus de 1 000 joueurs ayant disputé au moins un match dans la LNH, plus de 415 provenaient de la LCH. Lors du repêchage de la LNH 2025, 90 joueurs de la LCH ont été sélectionnés, dont 21 au premier tour. Pour en savoir plus sur la LCH, visitez chl.ca.

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SOURCE TotalEnergies Marketing Canada Inc

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