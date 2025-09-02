MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. est fière d'annoncer le lancement de Quartz 0W-12, une huile moteur de nouvelle génération conçue pour répondre aux exigences des groupes motopropulseurs les plus récents. Grâce à sa très faible viscosité, Quartz 0W-12 permet de réduire les frottements internes, d'optimiser la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie des moteurs, en particulier dans les véhicules hybrides et électriques.

Quartz Ineo Xtra Eff 0W12 FR (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

« Notre nouveau produit Quartz 0W-12 a été développé par nos propres équipes de recherche afin de respecter, voire surpasser les exigences des derniers moteurs de BMW. L'huile 0W-12, c'est l'avenir des moteurs modernes. »

-- Pascal Tran, Directeur commercial, TotalEnergies Canada

Une technologie au service de la performance durable

Fruit de plusieurs années de recherche, Quartz 0W-12 s'inscrit dans la stratégie d'innovation de TotalEnergies. Ce lubrifiant haute performance offre :

Une efficacité énergétique accrue, grâce à une formulation à très faible viscosité.

grâce à une formulation à très faible viscosité. Une protection moteur optimale, même dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

même dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Une compatibilité avec les technologies hybrides, répondant aux besoins des constructeurs automobiles les plus exigeants.

Un engagement vers une mobilité plus propre

Ce lancement s'inscrit dans l'ambition de TotalEnergies d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En complément de ses solutions pour véhicules électriques, infrastructures de recharge et fluides spécialisés, Quartz 0W-12 contribue à une mobilité plus durable.

Disponibilité et soutien technique

Quartz 0W-12 sera disponible à travers le Canada dès cet automne, avec le soutien complet des équipes techniques et marketing de TotalEnergies.

Leadership sur le Marché Canadien

Avec ce lancement, TotalEnergies renforce son leadership dans le secteur canadien des lubrifiants. Le produit sera disponible dans tout le pays à partir du mois de septembre, avec le soutien total de nos équipes techniques et marketing.

Élan Marketing

Une campagne dynamique est déjà en cours, comprenant notamment une bannière animée visuellement percutante conçue pour attirer l'attention et mettre en avant l'excellence électrique du produit.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue depuis 2007 une gamme complète de lubrifiants destinés aux marchés des véhicules automobiles, des véhicules lourds et des véhicules industriels à travers le Canada, notamment des huiles moteur économes en carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses haute performance.

TotalEnergies Canada, totalenergies_ca

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une entreprise multi-énergies mondiale qui produit et commercialise des énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, énergies renouvelables et électricité. Nos 105 000 collaborateurs s'engagent à fournir une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies place le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et de ses opérations afin de contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « société TotalEnergies » ou « Société » utilisés dans le présent document désignent TotalEnergies SE et les entités consolidées qui sont directement ou indirectement contrôlées par TotalEnergies SE. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » peuvent également être utilisés pour désigner ces entités ou leurs employés. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des entités juridiques distinctes. TotalEnergies SE n'assume aucune responsabilité pour les actes ou omissions de ces entités. Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prospectives qui sont basées sur un certain nombre de données économiques et d'hypothèses formulées dans un environnement économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes à l'avenir et sont soumises à un certain nombre de facteurs de risque. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales n'assume l'obligation de mettre à jour publiquement les informations ou déclarations prospectives, les objectifs ou les tendances contenus dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Les informations concernant les facteurs de risque susceptibles d'affecter les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont fournies dans le dernier document de référence, dont la version française est déposée par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et dans le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

SOURCE TotalEnergies Marketing Canada Inc

Contact médias à TotalEnergies Marketing Canada: Rima ABOUASSALY, [email protected]