MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de Stéphane Talleneau au poste de Directeur Général, succédant à Olivier Gauthier. Cette transition marque une nouvelle étape de développement et de croissance, axée sur une meilleure adaptation aux réalités du marché canadien et un renforcement de notre engagement envers nos clients.

Stéphane Talleneau & Pascal Tran - TotalEnergies Marketing Canada (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

Fort d'un parcours international au sein du groupe TotalEnergies, Stéphane Talleneau a occupé des fonctions de direction en Turquie et en Algérie, après avoir œuvré au sein de la Direction Afrique Moyen-Orient. Plus récemment, il a piloté la coordination mondiale de la distribution des lubrifiants automobiles.

En Algérie, il a piloté la construction et le lancement de l'usine de lubrifiants de Bethioua, une plateforme industrielle de dernière génération dotée d'une capacité annuelle de 40 000 tonnes, avec une extension possible à 100 000 tonnes. Ce projet stratégique a permis de produire localement 92 % des lubrifiants commercialisés, et de renforcer les partenariats avec les sous-traitants locaux

« C'est avec beaucoup de plaisir et d'ambition que je rejoins les équipes de TotalEnergies Canada. Notre objectif est clair : mettre au service de nos clients et partenaires les standards, les innovations et les succès qui font la force de notre groupe, avec humilité mais aussi détermination. »

-- Stéphane Talleneau, Directeur Général, TotalEnergies Marketing Canada

Dans la continuité des engagements pris par la filiale, Stéphane Talleneau réaffirme la priorité accordée à la sécurité des équipes, des clients et des partenaires, tout en exprimant sa volonté de renforcer les relations de proximité avec les acteurs du marché canadien.

Au cours des prochaines semaines, il ira à la rencontre des partenaires clés, accompagné de Pascal Tran, Directeur Commercial, afin d'échanger sur leurs besoins, leurs attentes et les défis du secteur.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans le développement de TotalEnergies au Canada, avec une ambition renouvelée pour offrir un service de qualité, des solutions innovantes et un accompagnement durable à l'ensemble de ses clients.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue depuis 2007 une gamme complète de lubrifiants destinés aux marchés des véhicules automobiles, des véhicules lourds et des véhicules industriels à travers le Canada, notamment des huiles moteur économes en carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses haute performance.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une entreprise multi-énergies mondiale qui produit et commercialise des énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, énergies renouvelables et électricité. Nos 105 000 collaborateurs s'engagent à fournir une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies place le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et de ses opérations afin de contribuer au bien-être des populations.

Contact médias à TotalEnergies Marketing Canada: Rima ABOUASSALY, [email protected]