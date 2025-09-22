MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. est fière d'annoncer un partenariat stratégique d'une durée de trois ans avec W.O. Stinson & Son Ltd., l'un des plus importants distributeurs indépendants de produits pétroliers et de lubrifiants au Canada, dont le siège social se situe à Ottawa, en Ontario.

W.O. Stinson & Son Ltd. et TotalEnergies Marketing Canada (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

Fondée en 1937, W.O. Stinson & Son Ltd. est une entreprise familiale de troisième génération qui jouit d'une solide réputation en matière de service à la clientèle exceptionnel, de fiabilité opérationnelle et d'expertise régionale. L'entreprise exploite six succursales, desservant un vaste territoire, de Cornwall à Belleville, le long de l'autoroute 401, et jusqu'à North Bay au nord.

Stinson offre des produits et des services couvrant les secteurs automobile, industriel, agricole, commercial et résidentiel, ce qui en fait un partenaire de confiance pour des milliers de clients partout en Ontario. Forte d'une équipe dévouée composée de sept représentants commerciaux externes, Stinson apporte à cette collaboration une connaissance approfondie du marché et de solides relations avec les clients.

« Nous sommes ravis de nous associer à TotalEnergies, un leader mondial du secteur des lubrifiants ayant une forte présence canadienne. Cette collaboration ouvre de nouvelles possibilités, particulièrement dans le secteur ferroviaire et les gammes de produits européennes, tout en renforçant notre engagement commun à soutenir la valeur pour nos clients et l'innovation. »

-- Eric Stinson, président, W.O. Stinson & Son Ltd.

Dans le cadre de cette entente, W.O. Stinson & Son Ltd. fera la promotion et la distribution de la gamme complète de lubrifiants de TotalEnergies, incluant la gamme européenne, les huiles moteur pour poids lourds et les produits Industriels. Ce partenariat permet à TotalEnergies de renforcer sa présence en Ontario en tirant parti de l'infrastructure établie et de la clientèle de Stinson.

« Notre partenariat avec Stinson nous permet d'élargir notre portée en Ontario grâce à un distributeur reconnu pour son excellence de service et son leadership régional. Ensemble, nous offrirons des solutions haute performance, fiables et durables à nos clients partout dans la province. »

-- Pascal Tran, Directeur commercial, TotalEnergies Marketing Canada

Ce partenariat libère une puissante synergie entre la direction mondiale de TotalEnergies et la réputation de longue date d'excellent service à la clientèle de Stinson. Forte de plus de 80 ans d'expérience et d'une présence bien ancrée en Ontario, Stinson est reconnue pour sa fiabilité, sa réactivité et son engagement à établir des relations durables. Son équipe dévouée de sept représentants commerciaux externes et ses multiples points de contact avec les clients feront activement la promotion des lubrifiants de qualité supérieure de TotalEnergies en mettant à profit leur marque de confiance et leur expertise régionale pour offrir des solutions personnalisées. En plus de permettre à TotalEnergies d'avoir une clientèle vaste et fidèle, cette collaboration renforce la capacité de Stinson à offrir des produits innovants et performants qui répondent aux besoins changeants du marché.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

Filiale de TotalEnergies, TotalEnergies Marketing Canada Inc. fabrique et distribue depuis 2007 une gamme complète de lubrifiants sur les marchés canadien de l'automobile, des poids lourds et industriels, y compris des huiles moteur qui favorisent l'économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses haute performance.

TotalEnergies Canada

totalenergies_ca

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une société multiénergie mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre de personnes possible. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et activités pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de W.O. Stinson & Son Ltd.

W.O. Stinson & Son Ltd. possède une riche histoire de plus de 80 ans. Fondée sur des services de confort à domicile, l'entreprise est détenue et exploitée par la famille Stinson depuis quatre générations. Actuellement dirigée par David et Eric Stinson, l'entreprise est un acteur important dans l'industrie des grossistes marchands de pétrole et de produits pétroliers. Avec environ 350 employés, Stinson exerce ses activités à partir de plusieurs emplacements, dont son bureau principal à Ottawa et ses succursales à Kemptville, à Napanee et dans d'autres régions de l'Ontario. Ses services s'étendent à des régions comme Petawawa, Kingston, Timmins, Belleville, Ashton, Cornwall, Ottawa, L'Orignal et Hawkesbury.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de W.O. Stinson & Son Ltd.

Mise en garde

Les termes « TotalEnergies », « société TotalEnergies » et « Société » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous » et « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes. TotalEnergies SE n'assume aucune responsabilité quant aux actes ou omissions de ces entités. Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prospectives fondées sur un certain nombre de données et d'hypothèses économiques formulées dans un environnement économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont sujettes à un certain nombre de facteurs de risque. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité publique de mettre à jour toute information ou déclaration prospective, tout objectif ou toute tendance contenus dans ce document, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles en français dans les versions les plus à jour du Document d'enregistrement déposé par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Pour toute question médiatique ou pour obtenir de plus amples renseignements sur ce partenariat, communiquez avec Rima Abouassaly à [email protected].