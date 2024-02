MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. se réjouit d'annoncer la signature d'un partenariat commercial avec Boss Lubricants, une entreprise canadienne basée à Calgary (AB) leader dans la fabrication et la distribution de produits lubrifiants depuis 1992. Boss Lubricants opère 11 succursales de Vancouver à Toronto et s'appuie sur ses propres équipes commerciales, entrepôts et capacités de transports. Dans le cadre de cet accord, Boss Lubricants assurera la distribution de la gamme complète de produits lubrifiants TotalEnergies et la logistique de proximité pour servir les clients de notre marque en Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Manitoba et Saskatchewan.

Les lubrifiants de TotalEnergies Marketing Canada maintenant distribués par Boss Lubricants dans l'ouest du Canada. Post this TotalEnergies Marketing Canada signe un partenariat commercial avec Boss Lubricants pour la distribution de la gamme complète des produits lubrifiants TotalEnergies. (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc) Boss Lubricants (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

À travers cette collaboration, TotalEnergies renforce son maillage de distribution dans ces 5 provinces aux fortes spécificités, visant ainsi à offrir un meilleur niveau de proximité et de service, en complément de la qualité des produits de la marque reconnue au Canada et dans plus de 160 pays où ils sont commercialisés.

« La Compagnie TotalEnergies fêtera son centenaire en 2024 et notre marque s'est implantée au Canada depuis déjà 16 ans avec une production locale et un succès commercial grandissant. Notre accord de distribution avec BOSS Lubricants reflète une nouvelle étape stratégique dans notre développement pour adresser le marché du Grand Ouest canadien à une nouvelle échelle. L'implantation massive et les capacités logistiques remarquables de notre partenaire nous permettent de déployer pleinement notre politique commerciale sur ce vaste territoire.

Concrètement, la combinaison de nos forces apportera un niveau de service et une disponibilité de très haut niveau pour délivrer aux clients de notre marque les produits de qualité qui font notre réputation au Canada et dans le monde entier, tout particulièrement les huiles homologuées par les principaux constructeurs européens, notre gamme de produits bios ou nos graisses.

Cette association offre non seulement une convergence d'intérêt qui nous est immédiatement apparue évidente pour le développement de nos activités mais aussi l'opportunité d'un partage des valeurs communes au sein de nos organisations, du professionnalisme envers nos clients et une volonté farouche de travailler fort pour occuper une place de leader dans le marché.

Pour les années à venir, l'expérience de manufacturier et les capacités versatiles de BOSS Lubricants nous permettent également d'envisager de nombreuses combinaisons pour créer de nouvelles synergies dans tout le pays. » déclare Olivier Gauthier, président de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

« Boss est fière de s'associer à TotalEnergies, une marque européenne solide dans l'industrie des lubrifiants. Le plan stratégique de Boss visant à accroître sa part de marché dans l'Ouest canadien s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce partenariat.» déclare Jarrett Flegel, Président de Boss Lubricant.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels, à travers le Canada depuis 2007, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi énergies -- produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime -- afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l'automobile, l'industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 100 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de l'ensemble de nos clients.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations. Pour en savoir plus : www.totalenergies.ca

TotalEnergies Canada

totalenergies_ca

À propos de Boss Lubricants

Fondée en 1992, Boss Lubricants est une entreprise canadienne dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, et qui compte 10 succursales dans tout le pays. Au cours des 30 dernières années, Boss Lubricants s'est imposée comme un acteur de premier plan dans l'industrie des lubrifiants au Canada, desservant fièrement les secteurs de l'énergie, de la foresterie, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'automobile et de l'industrie. Notre parc de semi-remorques et de camions tandem spécialisés assure la livraison de produits en vrac et conditionnés en toute sécurité et dans les délais impartis. Boss Lubricants s'engage à fournir des produits de qualité et un service exceptionnel aux entreprises industrielles et commerciales dans tout le Canada.

Pour en savoir plus : www.bosslubricants.com

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d'Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission ("SEC").

SOURCE TotalEnergies Marketing Canada Inc

Renseignements: Contacts TotalEnergies: Rima Abouassaly l [email protected]; Contacts Boss Lubricants: [email protected]