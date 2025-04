MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc., pionnier dans la technologie de lubrification automobile, est fier d'annoncer une transition significative des huiles moteur à base minérale vers des huiles moteur à technologie de synthèse. Nous comprenons que l'utilisation de la bonne huile moteur pour votre véhicule et les conditions climatiques locales sont essentielles pour maximiser ses avantages. Cette démarche stratégique souligne notre engagement à fournir une protection et des performances supérieures du moteur tout en adoptant des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement.

L’évolution des huiles minérales aux huiles synthétiques est arrivée. (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc) L’évolution des huiles minérales aux huiles synthétiques est arrivée. (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

TotalEnergies Marketing Canada met de l'avant ses gammes complètes d'huiles moteur à technologie de synthèse pour le marché des véhicules légers et pour véhicules lourds :

Pour véhicules légers : La gamme d'huiles moteur Quartz 7000 en grade 5W-20, 5W-30 et 10W-30.

: La gamme d'huiles moteur Quartz 7000 en grade 5W-20, 5W-30 et 10W-30. Pour véhicules poids lourds : La gamme d'huiles moteur Rubia Optima 1300 en grade 15W-40 et 10W-30 (avec technologie Fuel Economy).

Quels sont les avantages de migrer vers une huile à technologie de synthèse ?

Que ce soit pour une voiture avec du millage ou une voiture de nouvelle génération, l'huile à technologie de synthèse est accessible à la plupart des véhicules sur le marché canadien et qui permet de profiter des bénéfices liés à la présence d'huile synthétique.

Protection améliorée du moteur : Les huiles de technologie synthétique offrent une protection supérieure à votre moteur et réduisent l'usure. Performance supérieure dans des conditions extrêmes : Les huiles de technologie synthétique offrent une performance constante tant dans des conditions chaudes que froides. Propreté accrue du moteur : Les huiles de technologie synthétique réduisent l'accumulation de dépôts et de boue, ce qui prolonge la durée de vie globale du moteur. Intervalle prolongé entre les vidanges d'huile : Profitez de périodes plus longues entre les vidanges d'huile, économisant ainsi du temps et de l'argent. Polyvalence : Les huiles de technologie synthétique conviennent à une vaste gamme de véhicules, y compris les véhicules à moteur turbocompressé et à moteur suralimenté. Efficacité énergétique : En réduisant la friction interne, les huiles synthétiques peuvent améliorer l'efficacité énergétique et réduire la consommation de carburant.

« Les marchés de l'automobile et du poids lourd évoluent de plus en plus vers des huiles moteur à technologie de synthèse ou entièrement synthétiques. Bien que l'huile minérale traditionnelle ne soit pas encore obsolète, elle devient moins indispensable, car les huiles à technologie de synthèse répondent aisément à la demande. Nous proposons désormais à nos clients une gamme alternative, flexible et accessible pour leurs consommateurs. Nous sommes fiers de lancer officiellement nos gammes Quartz 7000 pour l'automobile et de mettre en avant notre gamme Rubia Optima 1300 pour les poids lourds. » déclare Pascal Tran, directeur commercial de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

Si vous êtes propriétaire d'un garage et que vous cherchez à augmenter votre rentabilité, à bénéficier d'un positionnement premium et à vous différencier de vos compétiteurs, contactez l'un des représentant(e)s TotalEnergies. Ils sont prêts à vous aider avec des solutions adaptées à vos besoins.

En savoir plus sur notre transition : https://bit.ly/FR-transitionsynthetique

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels, à travers le Canada depuis 2007, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multiénergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Contact média chez TotalEnergies Marketing Canada : Rima Abouassaly l [email protected]