MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. est fière d'annoncer le lancement de Quartz EV-Drive R 3.1, un fluide synthétique de nouvelle génération spécialement conçu pour les réducteurs de transmission électrique. Il s'agit d'une étape importante, car TotalEnergies devient le premier grand fournisseur au Canada à proposer un fluide adapté aux exigences extrêmes des véhicules électriques (VE) modernes, renforçant ainsi son engagement envers l'innovation et le développement durable.

L'innovation au cœur de nos activités

Les nouvelles contraintes techniques liées à l'électrification des véhicules nécessitent le développement de nouveaux fluides qui doivent répondre aux propriétés suivantes. Le Quartz EV-Drive R 3.1 est le fruit de plusieurs années de recherche et développement avancés et est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des boîtes de vitesses EV à haute vitesse et à haut rendement. Il présente les caractéristiques suivantes :

Technologie de compatibilité augmentée : propriétés de compatibilité avec le cuivre et les matériaux isolants.

propriétés de compatibilité avec le cuivre et les matériaux isolants. Contrôle thermique : propriétés thermiques pour améliorer le transfert de chaleur et la capacité de refroidissement.

: propriétés thermiques pour améliorer le transfert de chaleur et la capacité de refroidissement. Isolation : propriétés diélectriques pour empêcher les courts-circuits et l'accumulation de charges électrostatiques.

Ce lancement s'inscrit dans une feuille de route d'innovation plus large, qui comprend notamment :

Huile moteur Quartz 0W-8 à très faible viscosité lancée en 2024, développée pour réduire les frottements et améliorer la consommation de carburant des véhicules hybrides et électriques.

développée pour réduire les frottements et améliorer la consommation de carburant des véhicules hybrides et électriques. Fluidsyn a été lancé en 2024, est notre fluide de transmission entièrement synthétique haute performance, convient à la plupart des transmissions automatiques et à variation continue modernes, ce qui en fait le fluide le plus polyvalent sur le marché.

est notre fluide de transmission entièrement synthétique haute performance, convient à la plupart des transmissions automatiques et à variation continue modernes, ce qui en fait le fluide le plus polyvalent sur le marché. Quartz 0W-12 sera lancé cet automne, repoussant encore plus loin les limites en matière d'efficacité et de protection des groupes motopropulseurs de nouvelle génération.

En route vers un avenir plus propre

Ce lancement s'inscrit pleinement dans l'ambition mondiale de TotalEnergies d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société. Dans le cadre de notre stratégie globale en matière de véhicules électriques, qui comprend des infrastructures de recharge rapide et des solutions de stockage d'énergie, Quartz EV-Drive R 3.1 soutient la transition vers une mobilité plus propre en améliorant les performances et la durée de vie des véhicules électriques.

Leadership sur le marché canadien

Avec ce lancement, TotalEnergies renforce son leadership dans le secteur canadien des lubrifiants. Le produit sera disponible dans tout le pays à partir de la mi-juin, avec le soutien total de nos équipes techniques et marketing.

Élan marketing

Une campagne dynamique est déjà en cours, comprenant notamment une bannière animée visuellement percutante conçue pour attirer l'attention et mettre en avant l'excellence électrique du produit.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue depuis 2007 une gamme complète de lubrifiants destinés aux marchés des véhicules automobiles, des véhicules lourds et des véhicules industriels à travers le Canada, notamment des huiles moteur économes en carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses haute performance.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une entreprise multi-énergies mondiale qui produit et commercialise des énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, énergies renouvelables et électricité. Nos 105 000 collaborateurs s'engagent à fournir une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies place le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et de ses opérations afin de contribuer au bien-être des populations.

