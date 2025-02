MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada a célébré l'inauguration de son nouveau centre de distribution le 14 janvier dernier. Les équipes de tout le pays se sont réunies pour marquer cette étape cruciale dans la croissance de l'entreprise. Cet événement a été l'occasion de mettre en lumière les performances exceptionnelles des équipes au cours des dernières années, témoignant du dévouement inébranlable de chacun.

De gauche à droite : Olivier Gauthier, président de TotalEnergies Marketing Canada, Anne De Peyrelongue, SVP Secrétariat Général et Amériques, Emmanuel Bredin, Deputy SVP Amériques, Maria Neumann, Directrice d’usine chez TotalEnergies Marketing Canada, Pierre Duhot, SVP Lubrifiants et Spécialités, Gaël Dreux, chargé de projets logistiques chez TotalEnergies Marketing Canada (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

Depuis le lancement de notre feuille de route ambitieuse en 2022, nous avons atteint nos objectifs grâce à de nouveaux partenariats stratégiques, à l'amélioration de notre efficacité opérationnelle et à l'optimisation de notre couverture logistique, tout en garantissant un environnement de travail sûr pour nos employés.

« Ce nouveau centre de distribution nous permet de reprendre le contrôle de la distribution de nos produits TotalEnergies à travers le Canada. Nous sommes ravis de pouvoir offrir une fiabilité accrue grâce à l'internalisation complète de nos opérations, une disponibilité améliorée avec plus de 30 000 pi2 de stockage, une réactivité renforcée avec plus de six baies de chargement, et une flexibilité optimale permettant des commandes express ou avec ramassage au site. Nous sommes convaincus que ces améliorations renforceront notre position en tant que partenaire de choix pour les besoins en lubrification de nos clients, partenaires et prospects. » déclare Olivier Gauthier, président de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels, à travers le Canada depuis 2007, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multiénergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d'Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission ("SEC").

Contact média chez TotalEnergies Marketing Canada: Rima Abouassaly l [email protected]