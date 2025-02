MONTRÉAL, le 14 févr. 2025 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. offre maintenant une solution innovante à ses clients dans le domaine des fluides de transmission : le Fluidsyn ATF/CVT. Simplifiez la gestion de votre inventaire et optimisez l'efficacité opérationnelle de votre atelier grâce au lubrifiant le plus polyvalent sur le marché.

Nouvelle génération de fluide de transmission : Le Fluidsyn ATF-CVT, notre fluide polyvalent (Groupe CNW/TotalEnergies Marketing Canada Inc)

Le Fluidsyn ATF/CVT est notre plus récente innovation en matière de fluide entièrement synthétique, conçu pour maximiser la performance des systèmes de transmission automatique (ATF) et à variation continue (CVT). Ce fluide 100 % synthétique répond aux exigences accrues des transmissions modernes en plus d'offrir une économie de carburant et de respecter les normes les plus strictes des fabricants.

Choisir le Fluidsyn ATF/CVT apporte de multiples avantages, tels que :

Un fluide de transmission multifonction : Le Fluidsyn ATF-CVT a été développé afin de faciliter la gestion d'inventaire des fluides de transmission en atelier, en permettant de couvrir plus de 95 % des véhicules légers au Canada avec un seul lubrifiant.

Le Fluidsyn ATF-CVT a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de nos clients au Canada, témoignant de notre engagement de qualité et de performance.

La formule stable au cisaillement du Fluidsyn ATF/CVT prolonge la durée de vie du fluide, tandis que sa faible viscosité contribue à une meilleure économie de carburant, ce qui réduit les coûts d'exploitation à long terme.

La résistance à l'oxydation et la stabilité thermique améliorées du Fluidsyn ATF/CVT garantissent une lubrification efficace et une protection durable de la transmission, même dans les conditions les plus sévères.

« Nous sommes convaincus que ce fluide répondra parfaitement aux attentes de nos clients. En proposant une solution innovante, nous permettons aux ateliers de remplacer trois de nos produits Fluidmatic par le Fluidsyn ATF/CVT, ce qui représente une économie significative de temps et d'espace. TotalEnergies Canada s'efforce de promouvoir l'innovation en matière de produits qui sont essentiels, mais souvent négligés. » déclare Pascal Tran, directeur commercial de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

En savoir plus sur notre Fluidsyn ATF/CVT : https://bit.ly/FR-FluidsynATFCVT

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des poids lourds et pour le secteur industriel, à travers le Canada depuis 2007, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

TotalEnergies Canada

totalenergies_ca

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multiénergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz vert, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Relations médias, TotalEnergies Marketing Canada, Rima Abouassaly, [email protected]