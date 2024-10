TotalEnergies et Wajax joignent leurs forces pour servir l'industrie partout au Canada

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. est ravie de mettre en lumière son partenariat stratégique avec Wajax, fournisseur le plus expérimenté et diversifié de produits, équipements et services industriels au Canada.

Grâce à ce partenariat global à long terme, tous les professionnels des secteurs industriels, forestiers, de la construction, de l'exploitation minière, du transport et bien d'autres, auront accès à une gamme complète et variée de lubrifiants TotalEnergies adaptés à leurs besoins. Comptant 120 succursales, Wajax assure une couverture nationale, facilitant ainsi la disponibilité des produits dans tout le pays.

Ce partenariat permet à TotalEnergies de renforcer son réseau de distribution au Canada et, du même coup, de se rapprocher de ses clients et de leur offrir un service amélioré. La qualité reconnue des produits TotalEnergies, déjà appréciée dans plus de 160 pays, est désormais encore plus accessible aux entreprises canadiennes.

« Nous sommes fiers de déployer notre partenariat avec Wajax au Canada. Grâce à l'excellente collaboration des équipes de nos deux compagnies, nous faisons la preuve depuis des années d'une complémentarité parfaite entre l'expertise de Wajax et la vaste gamme des produits de TotalEnergies au Québec. Il est donc naturel de déployer notre savoir-faire commun dans tout le pays et d'offrir un avantage considérable au secteur industriel qui recherche en permanence la combinaison idéale entre un accompagnement local personnalisé et l'utilisation de produits qui ont fait leurs preuves autour du globe. Avec cette association éprouvée, nos clients profiteront du meilleur des deux mondes! » déclare Olivier Gauthier, Président de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

« Wajax est fière de renforcer son partenariat avec TotalEnergies, une marque mondialement reconnue et un partenaire stratégique de valeur au Canada. La large gamme de produits de TotalEnergies, ses installations de mélange locales et son solide soutien technique amélioreront le service que fournissent nos 120 succursales à l'échelle nationale. Wajax offre des solutions de pointe et des économies de coût aux clients d'industries telles que l'exploitation minière, la sidérurgie et la production d'aliments et de boissons pour assurer le bon fonctionnement de leurs activités, » déclare Iggy Domagalski, Président et PDG de Wajax Ltée.

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels au Canada depuis 2007, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie mondiale qui produit et fournit de multiples énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz vert, énergies renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et activités pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La société exploite un système de distribution intégré fournissant des ventes, des pièces et des services à une large gamme de clients dans divers secteurs de l'économie canadienne, notamment la construction, la foresterie, l'exploitation minière, l'industrie et le commerce, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le gouvernement et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz.

Pour en savoir plus : Accueil - Wajax

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d'Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

