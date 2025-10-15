TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Toronto Pearson a tenu aujourd'hui un salon des carrières réunissant plus de 30 employeurs, fournisseurs de services d'emploi et partenaires communautaires afin de présenter les parcours menant à une carrière à l'aéroport et de proposer environ 600 postes.

Le salon des carrières, qui s'est déroulé à l'International Centre, s'inscrit dans l'engagement continu de Toronto Pearson à relier les chercheurs d'emploi aux possibilités d'emploi afin que l'aéroport demeure un endroit où il est possible de bâtir une carrière à long terme.

Les employeurs présents embauchent au sein de divers secteurs, dont l'aviation, la sécurité, l'accueil, la logistique, la construction et le service à la clientèle. Les chercheurs d'emploi ont également eu l'occasion d'en apprendre davantage sur les diverses perspectives et les cheminements de carrière offerts à l'aéroport.

« Toronto Pearson est bien plus qu'un aéroport : c'est l'un des plus importants pôles d'emploi au Canada. Grâce à notre programme Pearson LIFT, nous visons à faire de Toronto Pearson l'un des aéroports les plus modernes et accueillants au monde, tout en créant de nouvelles occasions stimulantes pour permettre aux employés de bâtir une carrière enrichissante et durable », a déclaré Karen Mazurkewich, vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications à Toronto Pearson. « Nous voulons continuer à bâtir un aéroport dont toutes et tous seront fiers et où les employés peuvent développer leur carrière tout en contribuant à l'un des principaux moteurs économiques de la région. »

Plus de 400 entreprises et organismes exercent leurs activités à Toronto Pearson, employant environ 52 000 personnes. Soutenant la plus grande zone d'emploi industriel du Canada, Toronto Pearson est au cœur de plus de 500 000 emplois dans les secteurs de la fabrication, des transports et de l'innovation.

Pour en savoir davantage sur les carrières à Toronto Pearson, consultez le site torontopearson.com/fr/entreprise/carrieres.

