TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025. Toronto Pearson, l'aéroport le plus fréquenté du Canada, a connu une légère croissance de son volume global de passagers, qui a augmenté de 0,3 million (2,3 %) pour s'établir à 13,1 millions au troisième trimestre et de 0,3 million (0,7 %) pour s'établir à 35,8 millions depuis le début de l'année, comparativement aux mêmes périodes en 2024. Ce résultat est en grande partie attribuable à une forte croissance intérieure qui a été partiellement compensée par des baisses dans le secteur international. Ce dernier a été touché par la baisse continue des voyages transfrontaliers. Au troisième trimestre, le volume de passagers a également été affecté par une interruption de travail chez un transporteur aérien. Le volume de passagers depuis le début de l'année a également été affecté par des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que par une fermeture de piste de cinq jours en raison d'un seul incident d'aviation au premier trimestre.

« Au troisième trimestre de 2025, nous avons enregistré une forte croissance dans le secteur intérieur, qui a plus que compensé la baisse du nombre de voyages transfrontaliers aux États-Unis, ce qui s'est traduit par une croissance globale soutenue du volume de passagers. À l'approche de la fin du trimestre, nous nous attendons à ce que notre rendement d'une année à l'autre continue de s'améliorer », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction.

« Nous sommes en voie de mettre en œuvre nos initiatives d'affaires de 2025, en maintenant notre élan et en produisant des résultats, comme le montrent l'attribution du programme Accélérateur et l'approvisionnement en cours des programmes Gateway et Revitalisation des aérogares 1 et 3. Il s'agit d'éléments essentiels à la progression de notre stratégie qui nous placera dans une bonne position en 2026 », a ajouté Mme Flint.

Toronto Pearson continue de suivre de près le paysage économique et politique mondial, d'évaluer les risques et d'être prêt à s'adapter en contexte d'incertitude économique.

Faits saillants sur les passagers et les finances



Trimestre clos le 30 septembre Période de neuf mois terminée le 30 septembre

















(en millions) 2025 2024 Variation 1 2025 2024 Variation 1 Volume du trafic voyageur





%





% Vols intérieurs 5,2 4,8 0,4 8,3 13,0 12,4 0,6 4,7 Vols internationaux 7,9 8,0 (0,1) (1,3) 22,8 23,1 (0,3) (1,4) Total 13,1 12,8 0,3 2,3 35,8 35,5 0,3 0,7 (en millions de dollars)















Total des revenus 562,2 531,2 31,0 5,8 1 570,2 953,8 616,4 5,7 BAIIAI2 291,6 274,8 16,8 6,1 769,3 460,0 309,3 4,7 Marge du BAIIA 51,9 % 51,7 %



49,0 % 49,2 %





















Bénéfice net 138,6 122,3 16,3 13,3 317,7 282,4 35,3 12,5

















Flux de trésorerie disponible 2 175,7 194,2 (18,5) (9,5) 360,3 351,2 9,1 2,6 1 Le calcul du pourcentage est établi d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau).



2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.



Les revenus du troisième trimestre se sont élevés à 562,2 millions de dollars, soit une augmentation de 5,8 %; les revenus depuis le début de l'année ont atteint 1 570,2 millions de dollars, soit une hausse de 5,7 % par rapport aux mêmes périodes en 2024. La hausse observée au troisième trimestre et depuis le début de l'année est principalement attribuable aux augmentations des tarifs et des frais, à l'activité aérienne et à une légère augmentation du trafic de passagers global.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (BAIIA) pour le troisième trimestre s'est établi à 291,6 millions de dollars, soit une augmentation de 6,1 %; le BAIIA depuis le début de l'année est de 769,3 millions de dollars, soit une hausse de 4,7 % par rapport aux mêmes périodes en 2024. L'augmentation du BAIIA est liée à la hausse des revenus associés à l'augmentation des frais aéronautiques et des frais d'améliorations aéroportuaires, qui a été compensée en partie par une augmentation des coûts d'exploitation (avant amortissement) et une interruption de travail chez un transporteur aérien. La marge du BAIIA au troisième trimestre s'est établie à 51,9 %, soit une augmentation de 0,2 point de pourcentage, en raison des facteurs susmentionnés. La marge du BAIIA depuis le début de l'année s'est établie à 49,0 %, soit une baisse de 0,2 point de pourcentage, principalement en raison du volume de passagers qui a été affecté par des phénomènes météorologiques extrêmes, d'une fermeture de piste de cinq jours en raison d'un seul incident d'aviation au premier trimestre de 2025 et d'une interruption de travail chez un transporteur aérien au cours du troisième trimestre de 2025.

Le bénéfice net au troisième trimestre s'est établi à 138,6 millions de dollars, soit une augmentation de 13,3 %, et le revenu net depuis le début de l'année a atteint 317,7 millions de dollars, soit une hausse de 12,5 % par rapport aux mêmes périodes en 2024, sous l'effet de la hausse des revenus compensée par la hausse des dépenses.



Les flux de trésorerie disponibles pour le troisième trimestre se sont élevés à 175,7 millions de dollars, soit une baisse de 9,5 % par rapport à la même période en 2024, principalement attribuable à la diminution des flux de trésorerie d'exploitation, qui a été partiellement compensée par une baisse des sorties de trésorerie liées aux dépenses d'investissement. Depuis le début de l'année, les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 360,3 millions de dollars, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à la même période en 2024. Cette hausse est attribuable à une baisse des sorties de fonds liées aux dépenses d'investissement, qui a été partiellement compensée par une diminution des flux de trésorerie d'exploitation, une baisse des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) et une hausse des charges d'intérêts nets.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 septembre 2025 sont présentés plus en détail dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2025, et sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, la reprise ou les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des 8 dernières années, Toronto Pearson a été nommé 7 fois meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, en 2025, Toronto Pearson a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, consultez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Coordonnées : Bureau des médias de la GTAA, [email protected], 416-776-3709