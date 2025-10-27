TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Toronto Pearson annonce de nouveaux projets pilotes en innovation de concert avec l'incubateur technologique DMZ et le programme général pour entreprise en démarrage Creative Destruction Lab.

« Les deux projets pilotes, qui devraient chacun s'échelonner sur six mois, visent à élargir le bassin de fournisseurs de l'aéroport au-delà des entreprises traditionnelles de technologie aéronautique », a déclaré Brian Tossan, chef de la technologie et chef intérimaire de l'infrastructure à Toronto Pearson.

« Le Canada et Toronto sont des viviers pour les talents des jeunes entreprises et pour l'intelligence artificielle, et bon nombre de ces entreprises se trouvent dans notre cour. Nous voulons élargir notre liste de fournisseurs afin d'importer des technologies de pointe et de favoriser l'innovation intersectorielle. Notre démarche accélérera la numérisation dans l'aéroport le plus achalandé du Canada », a ajouté M. Tossan.

L'initiative de DMZ a pour objet d'aider Toronto Pearson à interagir avec les entreprises en démarrage émergentes. L'aéroport cherche à tirer parti des technologies de pointe qui ne sont pas utilisées de façon conventionnelle dans le secteur de l'aviation pour soutenir la croissance de la capacité, accroître l'efficacité opérationnelle, améliorer l'expérience des passagers, recueillir de l'information en temps réel, soutenir les revenus non tirés des activités aéronautiques et mieux gérer la façon dont les voyageurs et les employés interagissent avec les installations de la GTAA. Le directeur principal des programmes et des opérations mondiales chez DMZ, Sherif El Tawil, travaillera sur place à titre d'expert en résidence afin d'en apprendre davantage sur les activités de l'aéroport et d'interagir avec des entreprises en croissance qui ont des idées et des produits novateurs.

« Toronto Pearson s'organise pour savoir comment les grands exploitants peuvent tirer parti de l'innovation des entreprises en démarrage pour relever des défis réels. Le secteur de la mobilité et de l'aviation a besoin d'une nouvelle façon de penser, et il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver des solutions novatrices que chez les entrepreneurs qui les créent dans notre propre cour », a déclaré Abdullah Snobar, directeur général de DMZ et chef de la direction de DMZ Ventures. « Nous sommes ravis d'aider Toronto Pearson à découvrir des solutions qui peuvent faire une différence tangible pour des millions de passagers tout en montrant ce qu'il est possible de faire quand on donne aux entreprises en démarrage un siège à la table. »

Le projet pilote de Creative Destruction Lab (CDL) est axé sur les produits d'intelligence artificielle qui peuvent améliorer l'efficacité et la résilience de Toronto Pearson dans des domaines comme la manipulation des bagages, la gestion des portes d'embarquement et les centres de commande intégrés. L'aéroport participera au programme Mettre l'IA au travail de CDL, qui vise à accélérer la mise en œuvre et à créer un effet opérationnel mesurable. Le programme aide les grandes entreprises à sélectionner, déployer et mettre à l'échelle des solutions d'IA qui visent à accroître de 20 % la productivité grâce à des économies et à des améliorations aux résultats, ou à rehausser la qualité du service d'ici deux ans.

« Les aéroports sont des systèmes complexes où chaque décision a une incidence sur la capacité, l'efficacité et l'expérience globale », a précisé Sonia Sennik, PDG de Creative Destruction Lab. « Grâce au programme Mettre l'IA au travail de CDL, nous aidons Toronto Pearson à appliquer l'intelligence artificielle à l'amélioration de la résilience opérationnelle et à l'accélération de la transformation numérique. Notre approche structurée aide les équipes de direction à sélectionner et à mettre à l'échelle des solutions d'intelligence artificielle qui génèrent des gains de productivité mesurables en deux ans. »

Toronto Pearson annoncera officiellement les programmes pilotes lundi soir lors d'un événement sur l'intelligence artificielle qui se tiendra au MaRS Discovery District, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle, de la conférence et de l'exposition ACI-NA & ACI 2025, le plus important rassemblement mondial de dirigeants d'aéroports.

Les entreprises canadiennes en démarrage peuvent obtenir de plus amples renseignements sur l'initiative pilote de DMZ et le processus de candidature au dmz.to/Toronto-Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Sept fois, au cours des huit dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2025 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

À propos de DMZ

DMZ est un incubateur technologique et un écosystème de démarrage qui alimente l'entrepreneuriat au Canada et ailleurs. Les programmes de DMZ permettent aux fondateurs d'exploiter des entreprises qui génèrent des changements importants, aident les étudiants à développer un esprit entrepreneurial et donnent aux professionnels les moyens de s'épanouir dans l'économie en rapide évolution actuelle. À ce jour, DMZ a aidé plus de 2 600 entreprises en démarrage à réunir 2,95 milliards de dollars en capitaux et a créé plus de 25 350 emplois. DMZ a établi son siège social à Toronto et exploite un réseau mondial d'incubateurs dans plus de 15 pays, ce qui permet aux entrepreneurs d'accéder à divers marchés, de collaborer à l'échelle internationale et de stimuler l'innovation mondiale.



À propos de CDL

Creative Destruction Lab (CDL) est un organisme sans but lucratif qui offre un programme axé sur les objectifs, principalement destiné aux entreprises évolutives, en phase de démarrage et axées sur la science et la technologie. Son programme de neuf mois permet aux fondateurs d'apprendre auprès d'entrepreneurs expérimentés, ce qui augmente leurs chances de réussite. CDL compte 15 sites répartis dans neuf pays : Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax, Paris, Madison, Seattle, Estonie, Berlin, Melbourne, College Station, Milan, Londres et San Sebastian. Le programme Mettre l'IA au travail de CDL est un programme de 12 mois destiné aux cohortes et qui a pour objet de faire en sorte que les entreprises puissent transformer l'intelligence artificielle en effet opérationnel mesurable en aidant les équipes à sélectionner, à déployer et à mettre à l'échelle des solutions d'intelligence artificielle qui visent à accroître leur productivité de 20 %. Détails au creativedestructionlab.com.

