TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Toronto Pearson investit 780 000 $, son plus grand financement au titre du Nest Fund à ce jour, pour aider 10 organismes dirigés par des Autochtones à renforcer leurs activités et à créer des occasions de croissance future.

Le financement, qui est une composante du projet Propeller, dans le cadre du programme d'investissement communautaire de Toronto Pearson, aidera les organismes à étendre leur portée et leur incidence par la planification stratégique, l'évaluation, la dotation en personnel et la formation des bénévoles, les communications et le marketing, la collecte de fonds et plus encore.

« Cet investissement pave la voie à un avenir qui repose sur des partenariats avec des organismes et des communautés autochtones, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson. Nous reconnaissons la responsabilité dans notre plan d'action sur les relations avec les Autochtones, et, par l'intermédiaire du Nest Fund, nous prenons des mesures concrètes ensemble pour bâtir des communautés plus fortes et plus connectées. »

Au cours des dernières années, Toronto Pearson a renforcé son engagement à l'égard de la réconciliation grâce à notre plan d'action sur les relations avec les Autochtones, axé sur l'apprentissage, l'établissement de relations authentiques et l'action communautaire. Le financement de ces organismes est une excellente façon pour Toronto Pearson de concrétiser ce plan.

Les 10 organismes sont les suivants :

Aboriginal Labour Force Development Circle - Le Aboriginal Labour Force Development Circle est un organisme composé de communauté des Premières Nations qui offrent des services et des programmes d'emploi et de formation à l'aide de sept mécanismes de prestation locaux situés partout en Ontario.

- Le Aboriginal Labour Force Development Circle est un organisme composé de communauté des Premières Nations qui offrent des services et des programmes d'emploi et de formation à l'aide de sept mécanismes de prestation locaux situés partout en Ontario. ENAGB Youth Program - La ENAGB Indigenous Youth Agency offre des programmes qui favorisent le bien-être culturel, mental, physique et spirituel des jeunes Autochtones de Toronto. Ses programmes appuient l'éducation, l'employabilité, la culture et le perfectionnement du leadership.

- La ENAGB Indigenous Youth Agency offre des programmes qui favorisent le bien-être culturel, mental, physique et spirituel des jeunes Autochtones de Toronto. Ses programmes appuient l'éducation, l'employabilité, la culture et le perfectionnement du leadership. Indigenous Professional Association of Canada - L'Indigenous Professional Association of Canada est un organisme professionnel composé de membres qui se consacre à la promotion du leadership autochtone et à la représentation des Autochtones partout au Canada. L'association offre des occasions de réseautage, du perfectionnement professionnel et des ressources pour habiliter les professionnels autochtones et renforcer leur visibilité dans diverses industries.

- L'Indigenous Professional Association of Canada est un organisme professionnel composé de membres qui se consacre à la promotion du leadership autochtone et à la représentation des Autochtones partout au Canada. L'association offre des occasions de réseautage, du perfectionnement professionnel et des ressources pour habiliter les professionnels autochtones et renforcer leur visibilité dans diverses industries. Indigenous Tourism Ontario - Indigenous Tourism Ontario est un organisme touristique autochtone de l'Ontario travaillant à l'élaboration d'une industrie touristique autochtone qui préserve la culture, renforce les communautés et contribue à la réconciliation économique. L'organisme offre des programmes de formation, de soutien aux entreprises et à la main-d'œuvre, de marketing et de défense des droits.

- Indigenous Tourism Ontario est un organisme touristique autochtone de l'Ontario travaillant à l'élaboration d'une industrie touristique autochtone qui préserve la culture, renforce les communautés et contribue à la réconciliation économique. L'organisme offre des programmes de formation, de soutien aux entreprises et à la main-d'œuvre, de marketing et de défense des droits. Moccasin Identifier - Moccasin Identifier est une initiative d'éducation et de sensibilisation aux traités dirigée par des Autochtones qui vise à couvrir le Canada de mocassins, afin que l'ensemble des Canadiens comprennent qu'ils sont eux aussi visés par un traité. Issue de la Première Nation des Mississaugas de Credit, l'initiative utilise des motifs de mocassins comme symbole culturellement adapté de la diversité autochtone et du lien avec la terre.

- Moccasin Identifier est une initiative d'éducation et de sensibilisation aux traités dirigée par des Autochtones qui vise à couvrir le Canada de mocassins, afin que l'ensemble des Canadiens comprennent qu'ils sont eux aussi visés par un traité. Issue de la Première Nation des Mississaugas de Credit, l'initiative utilise des motifs de mocassins comme symbole culturellement adapté de la diversité autochtone et du lien avec la terre. Native Canadian Centre of Toronto - Le Native Canadian Centre of Toronto offre des programmes et des services axés sur la culture, le soutien à l'emploi, l'éducation, la santé et les liens communautaires aux Autochtones en milieux urbains. Le centre est un carrefour de longue date pour les programmes culturels autochtones et les services communautaires à Toronto.

- Le Native Canadian Centre of Toronto offre des programmes et des services axés sur la culture, le soutien à l'emploi, l'éducation, la santé et les liens communautaires aux Autochtones en milieux urbains. Le centre est un carrefour de longue date pour les programmes culturels autochtones et les services communautaires à Toronto. Ontario First Nations Technical Services Corporation - La Ontario First Nations Technical Services Corporation offre des services techniques, de la formation et des programmes de soutien aux Premières Nations partout en Ontario, aidant ainsi les communautés à accéder à des services professionnels et à de la formation.

- La Ontario First Nations Technical Services Corporation offre des services techniques, de la formation et des programmes de soutien aux Premières Nations partout en Ontario, aidant ainsi les communautés à accéder à des services professionnels et à de la formation. Ontario Native Women's Association - La Ontario Native Women's Association offre des programmes et des services fondés sur la culture qui soutiennent les femmes autochtones et leur famille, et met l'accent sur l'élimination de la violence, l'avancement du leadership des femmes et la promotion de la santé, de la guérison et du bien-être communautaire.

- La Ontario Native Women's Association offre des programmes et des services fondés sur la culture qui soutiennent les femmes autochtones et leur famille, et met l'accent sur l'élimination de la violence, l'avancement du leadership des femmes et la promotion de la santé, de la guérison et du bien-être communautaire. Six Nations Polytechnic Inc. - Les Six Nations Polytehnic Inc. est un établissement d'enseignement postsecondaire appartenant à des Autochtones et régi par eux, qui dessert les Six Nations de la rivière Grand et au-delà. L'école offre des programmes uniques qui reposent sur le savoir, les langues et la culture autochtones, tout en facilitant l'obtention de diplômes universitaires grâce à des partenariats avec des établissements d'enseignement.

- Les Six Nations Polytehnic Inc. est un établissement d'enseignement postsecondaire appartenant à des Autochtones et régi par eux, qui dessert les Six Nations de la rivière Grand et au-delà. L'école offre des programmes uniques qui reposent sur le savoir, les langues et la culture autochtones, tout en facilitant l'obtention de diplômes universitaires grâce à des partenariats avec des établissements d'enseignement. Gord Downie & Chanie Wenjack Fund - Le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund (DWF) est un organisme national dirigé par des Autochtones qui vise à renforcer la compréhension culturelle et à créer une voie vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Les programmes, les campagnes, les événements et les initiatives du DWF favorisent la sensibilisation, l'éducation et l'établissement de liens entre tous les peuples du Canada.

