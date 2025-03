TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, Toronto Pearson remporte le prestigieux prix du meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers décerné par le Conseil international des aéroports (ACI) - Monde, un titre qu'elle remporte pour la septième fois en huit ans.

Ce prix s'inscrit dans le cadre du programme sur la qualité des services dans les aéroports du Conseil international des aéroports - Monde, qui récompense les aéroports du monde entier qui offrent la meilleure expérience client à leurs passagers.

Les prix décernés au titre de la qualité des services sont fondés sur l'évaluation mondiale la plus complète et la plus fiable de l'industrie de l'aviation en ce qui concerne l'expérience des passagers dans les aéroports. Ce programme unique en son genre recueille des commentaires en temps réel exclusivement auprès des voyageurs au moyen de sondages menés directement dans les aéroports du monde entier.

« Le fait que Toronto Pearson remporte une fois de plus le prix de la qualité des services dans les aéroports témoigne du dévouement dont fait preuve l'équipe pour rendre le voyage de chaque passager mémorable. Félicitations pour avoir répondu aux attentes des passagers et les avoir dépassées, et pour avoir inspiré les aéroports du monde entier », a déclaré Justin Erbacci, directeur général du Conseil international des aéroports - Monde.

« C'est un honneur de recevoir ce prix de la qualité des services dans les aéroports pour la deuxième année consécutive. Cette réalisation est révélatrice de la passion et du dévouement de nos employés qui se présentent chaque jour et chaque soir pour démontrer leur engagement à l'égard de nos clients et assurer l'excellence, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson. Cette reconnaissance renforce notre volonté de faire de Toronto Pearson l'un des aéroports les plus avancés, durables et accueillants au monde », a-t-elle ajouté.

Toronto Pearson a reçu le titre de « Meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers » deux fois de suite en 2023 et en 2024, ainsi que pour les cinq années consécutives de 2017 à 2021.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Coordonnées : Bureau des médias de la GTAA, [email protected]