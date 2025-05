TORONTO, le 15 mai 2025 /CNW/ - Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), a annoncé aujourd'hui que Debbie Simpson assumera officiellement les fonctions de chef des finances.

Mme Debbie Simpson s'est jointe à la GTAA en tant que chef des finances intérimaire en novembre 2024. Ses efforts étaient alors axés sur l'amélioration des objectifs stratégiques et sur les projets d'immobilisations de Toronto Pearson. Forte d'une expérience de 35 ans en gestion financière complexe et en sa qualité de chef des finances, Mme Simpson jouera un rôle fondamental dans l'élaboration de notre stratégie financière et de nos capacités de financement, en mettant l'accent sur la capacité de Toronto Pearson à mettre en œuvre son plan stratégique décennal.

Avant d'intégrer la GTAA, Mme Simpson a joué un rôle clé dans la direction de projets d'investissements stratégiques et transformateurs à Li-Cycle, une entreprise où elle a établi une stratégie de financement et une feuille de route, mis sur pied la fonction financière et élaboré un cadre de gouvernance pour la nouvelle société ouverte. Elle a également été directrice financière des Aliments Maple Leaf, une compagnie où elle a réalisé plusieurs projets importants d'acquisition et de cession, soutenu un changement de stratégie et de transformation de l'entreprise, établi des principes d'affectation des capitaux, et obtenu plus de 2 milliards de dollars en financement pour soutenir la résilience financière.

« L'expérience de Debbie en matière de leadership financier, qui s'étend aux grandes entreprises commerciales et aux transactions complexes, la met en position favorable pour apporter une contribution importante à notre organisation », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction. « Debbie est un excellent complément à l'équipe de direction. Elle renforcera davantage notre planification et notre gestion financières et dirigera la mise en œuvre de notre stratégie décennale, qui comprend notre programme LIFT », a ajouté Mme Flint.

Mme Simpson a fait ses études au Royaume-Uni, où elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu'une maîtrise à l'Université de Stirling. En outre, elle a acquis le titre de comptable professionnelle agréée à l'Institute of Chartered Accountants of Scotland, et a suivi une formation au cabinet d'audit financier EY en Écosse.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Sept fois, au cours des huit dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2025 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Coordonnées : Bureau des médias de la GTAA, [email protected], 416-776-3709