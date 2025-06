TORONTO, le 3 juin 2025 /CNW/ - L'aéroport Toronto Pearson accorde 1,57 million de dollars à 11 organismes qui se consacrent au perfectionnement de la main-d'œuvre et au développement des métiers spécialisés en construction dans les collectivités avoisinant l'aéroport dans le cadre de son Uplift Fund. L'aéroport s'engage également à élargir son champ d'action pour inclure les organismes et les chercheurs d'emploi dans l'ensemble de la zone économique Pearson au cours des trois prochaines années.

Cet investissement permettra à plus de 2 000 résidents d'obtenir des stages, de la formation et de l'encadrement professionnel dans les collectivités autour de l'aéroport Pearson de Toronto, y compris à Brampton, à Mississauga et à Etobicoke.

Le fonds est axé sur deux volets, soit l'élimination des obstacles à la création d'emplois valorisants et la croissance de la main-d'œuvre dans les métiers spécialisés de la construction - un nouveau volet qui répond au besoin de soutenir l'industrie de la construction et appuie les plans de croissance à long terme de l'aéroport Toronto Pearson.

« L'aéroport Toronto Pearson comprend l'importance d'établir des partenariats avec des organismes communautaires, alors que nous mettons en œuvre les plans visant à bâtir l'aéroport de demain, a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale de l'aéroport Toronto Pearson. Le Uplift Fund n'est qu'une façon pour nous d'accélérer la croissance économique et d'aider à bâtir une main-d'œuvre qualifiée qui représente les vastes expériences des gens de la région. Nous sommes déterminés à ouvrir des portes, à éliminer les obstacles et à créer des possibilités pour les personnes qui vivent et travaillent dans notre collectivité. »

Le Uplift Fund, qui fait partie du projet Propeller, a donné plus de 5 millions de dollars en financement communautaire au cours des cinq dernières années. Depuis 2018, le Uplift Fund investit dans des programmes, des activités de défense des intérêts et de recherche visant à aider les résidents de la région à se doter de compétences et de réseaux et à créer des possibilités afin de conserver un emploi stimulant, en plus de collaborer à ces programmes et activités.

Les 11 organismes sont les suivants :

Volet des métiers spécialisés en construction

ACCES Employment, Connecting to Careers in Construction - Établir un lien entre les jeunes réfugiés et nouveaux arrivants de Peel et d' Etobicoke et des programmes d'apprentissage dans le domaine de la construction par l'entremise de programmes mobiles de sensibilisation et d'emploi en Ontario .

- Établir un lien entre les jeunes réfugiés et nouveaux arrivants de Peel et d' et des programmes d'apprentissage dans le domaine de la construction par l'entremise de programmes mobiles de sensibilisation et d'emploi en . Afro Canadian Contractors Association, Projet Ascend : Tracer la voie vers le succès pour les entrepreneurs autochtones, noirs et de couleur - Aider les entrepreneurs autochtones, noirs et de couleur à acquérir des compétences en matière d'appels d'offres, d'estimation, de mentorat et de soutien après le programme afin de les aider à obtenir des contrats et à faire croître leurs entreprises.

- Aider les entrepreneurs autochtones, noirs et de couleur à acquérir des compétences en matière d'appels d'offres, d'estimation, de mentorat et de soutien après le programme afin de les aider à obtenir des contrats et à faire croître leurs entreprises. Building Up, Créer un réseau de mesures de soutien holistiques pour une carrière à long terme dans le domaine de la construction - Offrir aux personnes marginalisées un soutien professionnel à long terme dans les métiers, y compris la gestion de cas, le mentorat, l'encadrement financier et les relations avec les employeurs.

- Offrir aux personnes marginalisées un soutien professionnel à long terme dans les métiers, y compris la gestion de cas, le mentorat, l'encadrement financier et les relations avec les employeurs. Skills for Change, Women in Skilled Trades Green Leadership Academy (Académie de leadership) - Habiliter les nouvelles arrivantes et les femmes racisées dans les métiers à suivre une formation en leadership et à établir des liens avec l'industrie, favorisant ainsi leur inclusion dans l'économie verte.

Volet de perfectionnement de la main-d'œuvre

Achev, Job Action Club - Aider les résidents à faible revenu de Brampton et de Mississauga à vaincre le chômage grâce à un encadrement professionnel, à une formation professionnelle et à un outil de recherche d'emploi.

- Aider les résidents à faible revenu de et de à vaincre le chômage grâce à un encadrement professionnel, à une formation professionnelle et à un outil de recherche d'emploi. INCA, Ouvrir les portes du travail : Bâtir un avenir meilleur - Appuyer les chercheurs d'emploi ayant une perte de vision en établissant des partenariats avec les employeurs et en mettant les talents en lien avec un travail enrichissant grâce à la formation et au perfectionnement professionnel.

Appuyer les chercheurs d'emploi ayant une perte de vision en établissant des partenariats avec les employeurs et en mettant les talents en lien avec un travail enrichissant grâce à la formation et au perfectionnement professionnel. Hospitality Workers Training Centre (HWTC), programme Uplifting Women's Careers - Aider les femmes racisées dans l'industrie de l'accueil occupant des postes de débutant à des postes de direction grâce à une formation intensive et à un encadrement professionnel, en s'attaquant aux pénuries de main-d'œuvre et à l'inclusion.

Aider les femmes racisées dans l'industrie de l'accueil occupant des postes de débutant à des postes de direction grâce à une formation intensive et à un encadrement professionnel, en s'attaquant aux pénuries de main-d'œuvre et à l'inclusion. Humber College , NextPath Project : programme de micro-titres de compétences en communication - Aider les professionnels formés à l'étranger à combler les lacunes en matière d'emploi grâce à une formation en communication, à des essais sur le marché du travail et à un soutien à la reconnaissance des titres de compétence.

Aider les professionnels formés à l'étranger à combler les lacunes en matière d'emploi grâce à une formation en communication, à des essais sur le marché du travail et à un soutien à la reconnaissance des titres de compétence. The DAM, Youth Employment Program - Préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail grâce à un encadrement personnalisé, à une formation, à des certifications et à l'exploration de carrières, réduisant ainsi les obstacles à l'emploi.

Préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail grâce à un encadrement personnalisé, à une formation, à des certifications et à l'exploration de carrières, réduisant ainsi les obstacles à l'emploi. La Fondation du Roi au Canada , Skills Academy : créer des passerelles vers l'emploi pour les jeunes - Doter les jeunes des compétences essentielles que recherchent les employeurs, comme la communication, le travail d'équipe et la résolution de problèmes, afin de les aider à décrocher un emploi et à exceller dans un milieu de travail moderne, ce qui met en évidence une lacune dans les compétences professionnelles essentielles.

Doter les jeunes des compétences essentielles que recherchent les employeurs, comme la communication, le travail d'équipe et la résolution de problèmes, afin de les aider à décrocher un emploi et à exceller dans un milieu de travail moderne, ce qui met en évidence une lacune dans les compétences professionnelles essentielles. YWCA Toronto, programme Empower Works : créer des passerelles vers des emplois mieux rémunérés et plus enrichissants pour les femmes et les personnes de genres divers - Aider les femmes et les personnes de genres divers à accéder à des emplois mieux rémunérés grâce à une planification de carrière personnalisée, à des relations avec les employeurs et à des programmes de renforcement de l'autonomie.

