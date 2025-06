TORONTO, le 25 juin 2025 /CNW/ - Toronto Pearson est fier de tenir la deuxième édition annuelle de la Journée des travailleurs aéroportuaires, une journée qui vient reconnaître les membres de la communauté aéroportuaire dont le travail est essentiel pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle, garder le Canada informé et faire progresser notre économie.

Coordonnée à l'échelle nationale par le Conseil des aéroports du Canada, la Journée des travailleurs aéroportuaires offre également une occasion importante de reconnaître la contribution inestimable des plus de 52 000 personnes qui forment la collectivité de Toronto Pearson.

Plus qu'une porte d'entrée pour les voyageurs, Toronto Pearson est un véritable moteur économique pour tout le Canada. L'aéroport soutient plus de 133 000 emplois partout au Canada, en plus de contribuer au PIB à hauteur de 19,6 milliards de dollars et d'héberger la zone économique de Pearson, qui fournit de l'emploi à un travailleur sur sept dans la région de Toronto.

La célébration, qui s'est tenue à l'aéroport mercredi dernier, avait au programme des allocutions présentées par Deborah Flint, présidente-directrice générale de Toronto Pearson, et par Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et d'autres représentants élus.

« La Journée des travailleurs aéroportuaires célèbre le dévouement des gens qui animent Toronto Pearson et les aéroports de partout au Canada, a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale de Toronto Pearson. Beau temps, mauvais temps, été comme hiver, jour et nuit, les travailleurs de l'aéroport jouent un rôle essentiel pour offrir une expérience de voyage sécuritaire. En plus de stimuler l'économie, ils se dévouent afin de s'assurer que chaque passager prenne plaisir à voyager. Les travailleurs de Toronto Pearson sont tout simplement incroyables. »

« Je tiens à remercier les milliers de travailleurs de l'Ontario qui contribuent au bon fonctionnement de Toronto Pearson, l'aéroport le plus achalandé du Canada et un moteur de l'économie ontarienne, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Notre gouvernement sera toujours là pour vous appuyer, malgré les menaces de tarifs douaniers et l'incertitude économique. C'est pourquoi j'ai été très heureux d'annoncer, dans le cadre du Fonds de développement des compétences de 2,5 milliards de dollars, l'octroi de 2 millions de dollars à la plateforme Pearson Works, qui aidera à former 450 travailleurs. Encore une fois, à tous les travailleurs de Toronto Pearson : merci de tout ce que vous faites pour soutenir et protéger l'Ontario! »

« Les employés aéroportuaires ne sont pas seulement des techniciens, des agents et des conducteurs; ils jettent des ponts entre les communautés et les familles; ce sont les héros du dernier kilomètre qui, contre vents et marées, aident les gens à se rendre à destination. Qui plus est, ils font battre le cœur de notre économie, et pour toutes ces raisons, ils méritent nos remerciements et notre gratitude », a déclaré John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail).

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Sept fois, au cours des huit dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2025 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

