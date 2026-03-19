TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Toronto Pearson réaffirme sa position de chef de file mondial dans le domaine de l'expérience passager en remportant des prix prestigieux, soit celui du programme sur la qualité des services dans les aéroports (ASQ) du Conseil international des aéroports (CIA) et des World Airport Awards de Skytrax, pour la priorité qu'il accorde au service et à l'expérience employé.

L'aéroport s'est vu décerner le prix Skytrax du « meilleur personnel d'aéroport en Amérique du Nord », ce qui marque la première fois qu'il se voit décerner cette distinction.

En février, Toronto Pearson a de nouveau été reconnu comme l'un des meilleurs aéroports du monde par le CIA en remportant les honneurs pour la huitième fois au cours des neuf dernières années.

L'aéroport a remporté le prix du « meilleur aéroport pour les départs : plus de 40 millions de passagers en Amérique du Nord », qui souligne l'excellence de son service et de son expérience passager. Ce prix s'intitulait avant « meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers ».

« Ces prix sont autant de formes de reconnaissance mondiale qui soulignent l'apport exceptionnel de chacun des employés de Toronto Pearson qui se consacre à offrir une expérience client exceptionnelle, 24 heures sur 24. Qu'il s'agisse d'aider les passagers où qu'ils se trouvent dans l'aéroport, de créer des interactions et des expériences intéressantes, d'offrir de nouveaux services numériques pour personnaliser les déplacements ou d'assurer le bon fonctionnement des installations afin que tout se déroule en douceur pour les passagers, notre merveilleuse équipe travaille en avant-scène, comme dans les coulisses, pour que tout cela se concrétise, a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale de Toronto Pearson. Nous aimons servir nos clients, sourire chaleureux aux lèvres, et leur proposer une expérience accueillante qui reflète l'esprit de Toronto Pearson et du Canada. Tandis que nous planifions l'avenir du transport aérien, nous nous assurerons que nos clients voient en nous la meilleure plaque tournante mondiale qui soit. »

C'est un honneur pour Toronto Pearson que de remporter un prix d'expérience client dans le cadre du programme ASQ du CIA depuis trois années consécutives, mais aussi, auparavant, cinq années de suite, soit de 2017 à 2021. À titre de programme d'analyse comparative le plus fiable de l'industrie de l'aviation pour mesurer la satisfaction, le programme mondial ASQ du CIA souligne les efforts en vigueur dans les aéroports du monde entier afin d'offrir la meilleure expérience passager. Il s'agit du seul programme international qui recueille en temps réel l'opinion de voyageurs dans les aéroports.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des neuf dernières années, l'aéroport Toronto Pearson a été reconnu à huit reprises comme l'un des meilleurs aéroports en Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Toronto Pearson est de nouveau reconnu comme un lieu de travail de premier plan après s'être taillé une place dans le classement des meilleurs employeurs du Canada du magazine Forbes pour une troisième année consécutive.

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SOURCE Toronto Pearson

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