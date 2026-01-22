TORONTO, le 22 janv. 2026 /CNW/ - L'aéroport Toronto Pearson est de nouveau reconnu comme un lieu de travail de premier plan après s'être taillé une place dans la liste des meilleurs employeurs du Canada de 2026 du magazine Forbes pour la troisième année consécutive.

L'aéroport Toronto Pearson, qui s'est hissé au 102e rang du classement des 300 meilleurs employeurs du Canada de 2026, est le seul aéroport reconnu dans ce palmarès.

« Le fait que Toronto Pearson soit reconnu comme l'un des meilleurs employeurs du Canada pour la troisième année consécutive est une source de fierté pour tous les employés de l'aéroport, a déclaré Rachel Graham, dirigeante principale des ressources humaines de Toronto Pearson. Cette réussite témoigne de notre engagement à écouter les commentaires des employés, à prendre des mesures concrètes et à créer un milieu de travail où les gens se sentent valorisés, inclus et inspirés à poursuivre leur croissance. Pour continuer à bâtir l'aéroport de l'avenir, nous veillons à promouvoir une culture qui attire les meilleurs talents et donne à chaque personne les moyens d'atteindre son plein potentiel. »

Le classement annuel des meilleurs employeurs de Forbes reconnaît les 300 meilleurs employeurs au pays, selon un sondage indépendant mené auprès de plus de 37 000 résidents canadiens à l'emploi d'organisations comptant au moins 500 employés. Le sondage anonyme donne aux employés l'occasion de commenter en toute franchise leur expérience de travail.

