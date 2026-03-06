TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour 2025. Toronto Pearson, l'aéroport le plus fréquenté du Canada, a connu une croissance modeste de son volume global de passagers, qui a augmenté de 1,1 % pour atteindre 47,3 millions en 2025, comparativement à 2024. La croissance du secteur intérieur a été partiellement compensée par une légère baisse dans le secteur international. En 2025, le trafic de passagers a principalement été touché par le contexte économique et politique mondial et le calendrier de livraison des aéronefs en raison des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie. Dans une moindre mesure, des événements météorologiques extrêmes, un incident impliquant un seul aéronef et une perturbation liée à un conflit de travail d'un transporteur aérien ont influé sur le volume total de passagers. L'année 2024 a également été une année bissextile, ce qui s'est traduit par une journée d'exploitation supplémentaire.

« Malgré les changements qui se sont opérés à l'échelle mondiale dans le domaine des voyages et du commerce, l'aéroport Pearson de Toronto a augmenté son volume de passagers dans l'ensemble, ce qui reflète notre position concurrentielle et la souplesse qui a permis aux compagnies aériennes de redistribuer leurs itinéraires et leurs réseaux en réponse à un paysage changeant », a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale.

« En 2026, nous obtiendrons des résultats plus visibles découlant des années de mise en place de notre stratégie, y compris LIFT », a ajouté Mme Flint. « Nous bâtissons pour l'avenir où la connectivité mondiale est encore plus essentielle à la prospérité du Canada. »

L'aéroport Toronto Pearson continue de suivre de près les évolutions du contexte économique et politique mondial, en évaluant les risques et en étant prêt à s'adapter aux pressions tarifaires actuelles qui créent une incertitude économique.

Faits saillants sur les passagers et les finances



Période de douze mois terminée le

31 décembre

















(en millions) 2025 2024 Variation1 2023 Volume du trafic voyageur





%

Vols intérieurs 17,2 16,4 0,8 4,6 16,5 Vols internationaux 30,1 30,4 (0,3) (0,8) 28,3 Total 47,3 46,8 0,5 1,1 44,8 (en millions de dollars)









Total des revenus 2 084,8 1 975,4 109,4 5,5 1 887,1 BAIIA2 990,2 938,2 52,0 5,5 960,3 Marge du BAIIA 47,5 % 47,5 % --

50,9 %











Bénéfice net 366,1 329,2 36,9 11,2 265,0











Flux de trésorerie disponible2 402,7 381,4 21,3 5,6 468,7 1 Le calcul du pourcentage est établi d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau).



2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.





Les revenus de l'exercice se sont élevés à 2 084,8 millions de dollars, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à la même période en 2024. L'augmentation est principalement attribuable aux modifications des tarifs et des frais, ainsi qu'à la croissance de l'activité aérienne et du trafic de passagers.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (BAIIA) pour l'exercice s'est établi à 990,2 millions de dollars, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2024. L'augmentation du BAIIA est liée à la hausse des revenus associés à l'augmentation des frais aéronautiques et des frais d'améliorations aéroportuaires, qui a été compensée en partie par une augmentation des coûts d'exploitation (avant amortissement). La marge du BAIIA au cours de l'exercice s'est établie à 47,5 %, ce qui est semblable à l'an dernier.

La GTAA a généré un bénéfice net de 366,1 millions de dollars au cours de l'exercice, soit une augmentation de 11,2 % par rapport à 2024, en raison de l'augmentation des revenus compensée par l'augmentation des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 402,7 millions de dollars, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à la même période en 2024, principalement attribuable à une augmentation des flux de trésorerie d'exploitation, qui a été partiellement compensée par une augmentation des sorties de trésorerie liées aux dépenses d'investissement, une baisse des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) et une hausse des charges d'intérêts nets.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 décembre 2025 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés vérifiés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, la reprise ou les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des 8 dernières années, Toronto Pearson a été nommé 7 fois meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, en 2025, Toronto Pearson a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, consultez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

