L'événement, qui s'est tenu aujourd'hui à Toronto Pearson, a donné aux participants la chance de s'exercer à des parties clés du parcours à l'aéroport, comme l'enregistrement et le contrôle de sécurité. Air Canada a démontré qu'elle offre des mesures de soutien en matière d'accessibilité, comme l'utilisation de fauteuils adjacents à l'allée et des techniques de transfert sécuritaires, comme le lève-personne Eagle, ce qui permet aux participants et aux aidants d'apprendre directement auprès d'équipes formées sur l'accessibilité.

« À Toronto Pearson, nous veillons à ce que les passagers se sentent bien préparés et confiants tout au long de leur expérience de voyage », a déclaré Christina Iacovino, directrice, Expérience client et développement, Toronto Pearson. « Ce programme de répétition donne aux participants l'occasion de mettre en pratique les étapes réelles du parcours et de comprendre le soutien qui leur est offert. Notre collaboration avec Lésions Médullaires Ontario et Air Canada est une étape importante pour améliorer l'accessibilité et renforcer l'expérience de voyage des passagers ayant un handicap. »

« Air Canada s'est engagée à offrir des services de transport accessibles, et une étape importante vers cet objectif consiste à donner l'occasion aux nouveaux voyageurs ayant un handicap de comprendre le processus de façon pratique », a déclaré Kerianne Wilson, directrice - Accessibilité clientèle d'Air Canada. « Une visite de répétition comme celle d'aujourd'hui est inestimable pour renforcer la confiance des clients en leur donnant accès à l'aéroport ainsi qu'à notre équipement spécialisé et à nos employés dans un environnement favorable, afin que les participants se sentent mieux préparés, plus à l'aise et plus sûrs d'eux lorsque viendra le temps de faire leur voyage. Nous sommes fiers d'appuyer des initiatives comme celle-ci qui éliminent les obstacles et contribuent à ouvrir le ciel à tous. »

« Le transport aérien est un élément essentiel de l'autonomie, et trop de gens qui ont des lésions médullaires font face à des obstacles inutiles lorsqu'ils prennent l'avion. Cette visite de répétition donne aux membres de notre communauté l'occasion de s'exercer dans un environnement sécuritaire et positif, et de voir de leurs propres yeux ce que peuvent être des déplacements accessibles lorsque les partenaires font bien les choses. Nous sommes reconnaissants à Toronto Pearson et à Air Canada d'avoir pris des mesures concrètes et constructives pour améliorer l'expérience de voyage, et nous sommes fiers de travailler ensemble vers un avenir où la confiance et la dignité sont intégrées dans chaque voyage. » Michael Richardson, directeur général, Lésions Médullaires Ontario.

La tournée de répétition s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par Toronto Pearson pour éliminer les obstacles et améliorer l'accessibilité pour les passagers ayant un handicap grâce à des programmes qui permettent aux voyageurs de s'exercer au parcours qu'ils devront faire à l'aéroport tout au long de l'année à une échelle plus personnalisée.

Pour en savoir plus sur l'accessibilité à Toronto Pearson, visitez : torontopearson.com/fr/accessibilite.

