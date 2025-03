TORONTO, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Toronto Pearson accueille favorablement le récent énoncé de politique sur l'investissement dans les aéroports du Réseau national d'aéroports du Canada, publié par le gouvernement du Canada.

Cet engagement à promouvoir et à renforcer les possibilités d'investissement dans les installations aéroportuaires favorise l'innovation et la croissance dont l'aéroport Toronto Pearson a besoin pour répondre aux attentes et aux expériences croissantes des passagers, en mettant l'accent sur l'abordabilité, la conception intelligente et la durabilité.

« Nous accueillons favorablement cette orientation stratégique qui clarifie les paramètres d'investissement à un moment où Toronto Pearson construit une nouvelle infrastructure pour répondre à la demande accrue des passagers », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, Toronto Pearson. « Comme nous sommes le plus grand aéroport du Canada, nous avons mis en place un plan pour offrir une expérience passager de calibre mondial qui intègre une architecture intelligente et libère le potentiel numérique du transport aérien. Toronto Pearson peut ainsi maintenir son statut d'aéroport qui offre le plus de correspondances en Amérique du Nord. »

L'an dernier, Toronto Pearson a annoncé le programme Pearson LIFT (investissements à long terme dans les installations et les aérogares). Ce plan d'immobilisations vise à moderniser le plus grand aéroport du Canada, qui est un catalyseur économique national, le point d'ancrage au cœur, la deuxième zone d'emploi en importance au Canada, et l'intermédiaire canadien avec le tourisme, les voyages, le commerce et l'investissement.

Pearson LIFT stimulera l'économie en créant des milliers d'emplois et profitera aux dizaines de milliers de personnes qui travaillent chaque jour à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Six fois, au cours des sept dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde.

Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, consultez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Bureau des médias de Toronto Pearson | [email protected]