LA GTAA PRÉSENTE LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du deuxième trimestre et du premier semestre de 2026. Toronto Pearson, l'aéroport le plus fréquenté du Canada, a connu une croissance de son volume global de passagers, qui a augmenté de 0,4 million (3,3 %) pour s'établir à 12,4 millions au deuxième trimestre et de 0,8 million (3,5 %) pour s'établir à 23,5 millions depuis le début de l'année, comparativement aux mêmes périodes en 2025. Bien que le secteur international continue d'être touché par une baisse du volume des voyages vers les États-Unis, la croissance a été stimulée par de modestes augmentations du volume international excluant les États-Unis et une forte demande intérieure en raison du plus grand nombre de Canadiens qui choisissent de voyager au Canada.

« Toronto Pearson a affiché une croissance constante au deuxième trimestre de 2026, soutenue par la demande intérieure, la croissance du nombre de passagers internationaux et des opérations écosystémiques harmonieuses et efficaces pendant la Coupe du monde de la FIFA. Avec des volumes de passagers en hausse de plus de 3 % depuis le début du trimestre et de l'année, ainsi qu'une croissance des revenus et du BAIIDA, ces résultats reflètent la position concurrentielle de notre aéroport et l'avancement de nos priorités stratégiques », a déclaré Deborah Flint, présidente et cheffe de la direction.

« L'élan du programme LIFT de Toronto Pearson est démontré par l'attribution du contrat pour le programme de Revitalisation des aérogares 1 et 3 et le lancement officiel de ce programme, ainsi que les dernières étapes de l'approvisionnement en cours des programmes Gateway. Le rythme de LIFT est essentiel au renforcement du rôle de Toronto Pearson en tant que lien vital pour les personnes, les entreprises et les marchandises, et à la génération de retombées économiques, tout en positionnant l'aéroport pour une croissance à long terme », a ajouté Mme Flint.

Toronto Pearson continue de suivre de près le paysage économique et politique mondial et les risques, et à prendre des mesures afin de s'adapter au contexte d'incertitude économique.

Faits saillants sur les passagers et les finances



Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin

















(en millions) 2026 2025 Variation 1 2026 2025 Variation 1 Volume du trafic voyageur





%





% Vols intérieurs 4,7 4,4 0,3 6,8 8,3 7,7 0,6 7,4 Vols internationaux 7,7 7,6 0,1 1,3 15,2 15,0 0,2 1,5 Total 12,4 12,0 0,4 3,3 23,5 22,7 0,8 3,5 (en millions de dollars)















Total des revenus 566,6 520,7 45,9 8,8 1 089,1 1 008,1 81,0 8,0 BAIIAI2 277,2 260,9 16,3 6,2 516,5 477,8 38,7 8,1 Marge du BAIIA 48,9 % 50,1 %



47,4 % 47,4 %





















Bénéfice net 127,5 109,7 17,8 16,2 169,5 179,2 (9,7) (5,4)

















Flux de trésorerie disponible 2 18,8 53,8 (35,0) (65,1) 182,1 184,6 (2,5) (1,4) 1 Le calcul du pourcentage est établi d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau). 2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.

Les revenus du deuxième trimestre se sont élevés à 566,6 millions de dollars, soit une augmentation de 8,8 %; les revenus depuis le début de l'année ont atteint 1 089,1 millions de dollars, soit une hausse de 8,0 % par rapport aux mêmes périodes en 2025. La hausse observée au deuxième trimestre et depuis le début de l'année est principalement attribuable aux augmentations des tarifs et des frais, de l'activité aérienne et du trafic de passagers.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (BAIIA) pour le deuxième trimestre s'est établi à 277,2 millions de dollars, soit une augmentation de 6,2 %; le BAIIA depuis le début de l'année est de 516,5 millions de dollars, soit une hausse de 8,1 % par rapport aux mêmes périodes en 2025. L'augmentation du BAIIA au cours du deuxième trimestre et depuis le début de l'année était liée à la hausse des revenus associés à l'augmentation des frais aéronautiques, des frais d'amélioration aéroportuaire, de l'activité aérienne, du trafic de passagers et des revenus commerciaux, qui a été compensée en partie par une augmentation des coûts d'exploitation (avant amortissement). La marge du BAIIA au deuxième trimestre s'est établie à 48,9 %, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage. La marge du BAIIA depuis le début de l'année s'est établie à 47,4 %, soit le même pourcentage qu'à la même période en 2025. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements.

Le bénéfice net au deuxième trimestre s'est établi à 127,5 millions de dollars, soit une augmentation de 16,2 %, et depuis le début de l'année, il a atteint 169,5 millions de dollars, soit une baisse de 5,4 % par rapport aux mêmes périodes en 2025, sous l'effet de la hausse des revenus compensée par l'augmentation des dépenses. Cette baisse est principalement attribuable à une réduction de valeur des actifs au premier trimestre.

Les flux de trésorerie disponibles pour le deuxième trimestre se sont élevés à 18,8 millions de dollars, soit une baisse de 65,1 % par rapport à la même période en 2025, principalement attribuable à la diminution des flux de trésorerie d'exploitation et à une augmentation des sorties de trésorerie liées aux dépenses d'investissement. Depuis le début de l'année, les flux de trésorerie disponible se sont élevés à 182,1 millions de dollars, soit une baisse de 1,4 % par rapport à la même période en 2025, attribuable à la diminution des flux de trésorerie d'exploitation, qui a été partiellement compensée par une très légère baisse des dépenses d'investissement. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 juin 2026 sont présentés plus en détail dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2026, et sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs reposent sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et à des incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, la reprise ou les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du Programme des infrastructures essentielles des aéroports, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des 9 dernières années, Toronto Pearson a été nommé 8 fois meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, en 2025, Toronto Pearson a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

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SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Coordonnées : Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416-776-3709