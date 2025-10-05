Environ 200 participants sont allés à Toronto Pearson dimanche pour avoir la chance de mettre en pratique toutes les étapes d'un voyage, de l'enregistrement et le contrôle de sécurité jusqu'à l'embarquement dans un avion, en passant par les douanes et les échanges avec le personnel de l'aéroport. L'événement est conçu pour aider les voyageurs présentant des troubles du spectre autistique ou neurodivergents à réduire leur niveau de stress lié au vol et à acquérir une expérience concrète de l'orientation dans l'aéroport le plus fréquenté du Canada.

« À Toronto Pearson, nous nous engageons à créer une expérience aéroportuaire agréable, sécuritaire et sans heurt pour tous. Nous voulons que chaque passager se sente le bienvenu et confiant lorsqu'il profite des joies du transport aérien, a indiqué Christina Iacovino, directrice, Expérience client et développement, Toronto Pearson. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires et en écoutant les expériences des passagers lors d'événements comme 'À vos marques, prêts, volez avec YYZ', nous apprenons de précieuses leçons qui nous aident à réduire les obstacles et à rendre le transport aérien plus inclusif. »

« Le programme 'À vos marques, prêts, volez' offre aux personnes présentant des troubles du spectre autistique et à leurs familles la possibilité de se préparer et d'acquérir de l'expérience avant de voyager, a déclaré Marg Spoelstra, directrice générale, Autisme Ontario. La routine et la prévisibilité changent réellement les choses pour de nombreuses personnes autistes. Comme les vols et les choses qui se passent dans les aéroports peuvent être imprévisibles, notamment en raison de changements ou de retards inattendus, des programmes comme 'À vos marques, prêts, volez' rendent les voyages plus accessibles et permettent aux familles de gagner en confiance et de diminuer le stress. »

« Le fait de voir cet événement prendre de l'ampleur année après année témoigne de son importance pour les personnes neurodivergentes, leurs familles et notre équipe, a mentionné Andréan Gagné, directrice principale, Communications, affaires publiques et responsabilité d'entreprise, Transat. Réduire les distances qui nous séparent est au cœur de ce que nous faisons, et nous sommes fiers de contribuer à rendre le transport aérien plus inclusif en soutenant des initiatives comme 'À vos marques, prêts, volez'. »

Dans le cadre de son engagement à l'égard de l'accessibilité, Toronto Pearson a également lancé cette année le Programme de répétition de voyage, qui donne aux passagers en situation de handicap l'occasion de pratiquer leurs déplacements à l'aéroport, et ce, toute l'année et de façon plus personnalisée.

Pour en savoir plus sur le Programme de répétition de voyage et l'accessibilité à Toronto Pearson, visitez : torontopearson.com/fr/accessibilite

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Sept fois, au cours des huit dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2025 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, consultez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Bureau des médias de Toronto Pearson, [email protected]