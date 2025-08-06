TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du deuxième trimestre et du premier semestre de 2025. Toronto Pearson, l'aéroport le plus achalandé du Canada, a connu une légère croissance de son volume global de passagers, qui a augmenté de 0,3 million (1,5 %) pour s'établir à 12,0 millions au deuxième trimestre et de 0,1 million (0,1 %) pour s'établir à 22,7 millions depuis le début de l'année, comparativement aux mêmes périodes en 2024. Cette hausse est en grande partie attribuable à une forte croissance dans les secteurs des vols nationaux et internationaux. La croissance globale des vols internationaux a été compensée par une baisse des voyages transfrontaliers. Le volume de passagers depuis le début de l'année a également été affecté par des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que par une fermeture de piste de cinq jours en raison d'un incident impliquant un aéronef au premier trimestre.

« Le deuxième trimestre de 2025 a été encourageant, car la croissance dans les secteurs des vols nationaux et internationaux a compensé la baisse des voyages transfrontaliers aux États-Unis. Dans un contexte d'incertitude persistante dans le paysage économique et politique mondial, le rendement depuis le début de l'année est aussi solide qu'en 2024, et notre stratégie à long terme demeure fermement sur la bonne voie », a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale.

« Nous continuons d'atteindre les jalons établis dans nos plans d'infrastructure », a ajouté Mme Flint. « L'aéroport Pearson est un moteur économique national, et nous demeurons déterminés à accroître notre connectivité en tant que plaque tournante mondiale qui renforce l'économie canadienne. »

Toronto Pearson continue de suivre de près le paysage économique et politique mondial, en évaluant les risques et en étant prêt à s'adapter en contexte d'incertitude économique.

Faits saillants sur les passagers et les finances



Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin

















(en millions) 2025 2024 Variation 1 2025 2024 Variation 1 Volume du trafic voyageur





%





% Vols intérieurs 4,4 4,1 0,3 5,6 7,7 7,5 0,2 2,5 Vols internationaux 7,6 7,6 -- -- 15,0 15,1 (0,1) (1,0) Total 12,0 11,7 0,3 1,5 22,7 22,6 0,1 0,1 (en millions de dollars)















Total des revenus 520,7 485,3 35,4 7,3 1 008,1 953,8 54,3 5,7 BAIIAI2 260,9 240,5 20,4 8,4 477,8 460,0 17,8 3,9 Marge du BAIIA 50,1 % 48,9 %



47,4 % 47,9 %





















Bénéfice net 109,7 86,4 23,3 26,9 179,2 160,1 19,1 11,9

















Flux de trésorerie disponible 2 53,8 39,9 13,9 34,8 184,6 160,6 24,0 14,9

1 Le calcul du pourcentage est établi d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau).



2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.



Les revenus du deuxième trimestre se sont élevés à 520,7 millions de dollars, soit une augmentation de 7,3 %; les revenus cumulatifs ont atteint 1 008,1 millions de dollars, soit une hausse de 5,7 % par rapport aux mêmes périodes en 2024. La hausse observée au deuxième trimestre et depuis le début de l'année est principalement attribuable aux augmentations des tarifs et des frais, à l'activité aérienne et à une légère augmentation du trafic de passagers global.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (BAIIA) pour le deuxième trimestre s'est établi à 260,9 millions de dollars, soit une augmentation de 8,4 %; le BAIIA depuis le début de l'année est de 477,8 millions de dollars, soit une hausse de 3,9 % par rapport aux mêmes périodes en 2024. La hausse des revenus associée à l'augmentation des frais aéronautiques et des frais d'améliorations aéroportuaires (FAA) a été compensée par l'augmentation des coûts d'exploitation (avant amortissement), en raison des investissements effectués au cours de l'année pour soutenir l'expérience client et préparer la GTAA à une croissance à moyen et à long terme des volumes de passagers.

Le bénéfice net au deuxième trimestre s'est établi à 109,7 millions de dollars, soit une augmentation de 26,9 %; le revenu net depuis le début de l'année a atteint 179,2 millions de dollars, soit une hausse de 11,9 % par rapport aux mêmes périodes en 2024, sous l'effet de la hausse des revenus qui est compensée par la hausse des dépenses susmentionnées.

Les flux de trésorerie disponibles pour le deuxième trimestre se sont élevés à 53,8 millions de dollars, soit une hausse de 34,8 % par rapport à la même période en 2024, principalement attribuable à l'augmentation des flux de trésorerie d'exploitation, qui a été partiellement compensée par une baisse des revenus d'intérêts. Depuis le début de l'année, les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 184,6 millions de dollars, soit une augmentation de 14,9 % par rapport à la même période en 2024. Cette hausse des flux de trésorerie d'exploitation a été partiellement compensée par la baisse des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (« PIEA »). Les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont utilisés pour financer des dépenses d'investissement visant à améliorer les installations et à favoriser la croissance, tout en maintenant une expérience client de qualité.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 juin 2025 sont présentés plus en détail dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2025, et sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué de presse, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux PCGR, qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, la reprise ou les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Sept fois, au cours des huit dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2025 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, consultez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Coordonnées : Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416-776-3709