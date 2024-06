TORONTO, le 13 juin 2024 /CNW/ - Andrew Kiguel, chef de la direction de Tokens.com Corp. (Realbotix Corp., si l'approbation des actionnaires est obtenue) et son équipe se sont joints à Michael Kousaie, vice-président, Stratégie et innovation en matière de produits, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.

Tokens.com Corp. (Realbotix Corp., si l'approbation des actionnaires est obtenue) est une chef de file dans l'intégration de compagnons d'IA et de robots humanoïdes réalistes afin d'améliorer l'expérience humaine par la connexion, l'apprentissage et le jeu. Notre IA exclusive est développée spécialement pour servir de compagnie aux humains. Nos robots personnalisables ont une apparence et des mouvements humains. Nous tirons parti de notre positionnement unique, et de la concurrence limitée, dans la création de robots guidés par l'IA.

