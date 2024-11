Pour célébrer l'amitié, les Trios amis pour la vie sont offerts dans les restaurants McDonald's participants jusqu'à épuisement des stocks

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Rien ne définit mieux l'amitié que de partager ce que l'on aime. C'est pourquoi dès aujourd'hui, McDonald's du Canada invite tous les meilleurs amis à partager un repas avec le lancement des Trios amis pour la vie, offerts pour une durée très limitée dans les restaurants McDonald's participants, jusqu'à épuisement des stocks.

Appel aux meilleurs amis ! Les Trios amis pour la vie sont offerts pour une durée limitée dans les restaurants McDonald’s du Canada participants, jusqu’à épuisement des stocks. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Les Trios amis pour la vie sont composés de deux sandwichs Junior au poulet, deux frites et deux boissons de fontaine, petits formats, ainsi que deux bracelets d'amitié, le tout pour 13 $, plus taxes. Les amis pour la vie peuvent se remémorer leurs meilleurs souvenirs ensemble avec cinq différents bracelets d'amitié à collectionner et à échanger, portant des messages comme « Tu McFlurry ma vie » et « McCroquettes <3 ». Les clients devront faire vite pour se procurer ces bracelets de série limitée, car ils sont offerts jusqu'à épuisement des stocks seulement.

Les Trios amis pour la vie célèbrent l'amitié sous toutes ses formes et les moments partagés, qu'il s'agisse de chanter votre chanson préférée ensemble en auto, d'encourager haut et fort votre équipe préférée ou de partager des fous rires en savourant les produits McDonald's que vous adorez.

« Nous avons décidé d'offrir à nos clients les Trios amis pour la vie parce que nous savons que nos commandes préférées chez McDonald's rassemblent les gens. Avec les Trios amis pour la vie, nous invitons les meilleurs amis de partout à partager un repas comprenant un petit quelque chose de plus pour s'en souvenir », d'expliquer Alyssa Buetikofer, chef du Marketing, McDonald's du Canada.

Grâce aux Trios amis pour la vie, McDonald's du Canada contribue aux moments, rituels et phénomènes culturels dont nos clients sont si passionnés.

