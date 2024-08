MONTRÉAL, le 8 août 2024 /CNW/ - TimeVallée, le magasin-concept horloger multimarque suisse est heureux d'annoncer l'ouverture de sa première boutique au Canada en partenariat avec Maison Birks. Située dans le quartier Royalmount de Montréal au coeur de la ville, cette nouvelle adresse ouvrira ses portes au public le 5 septembre 2024. Avec ce nouvel emplacement, TimeVallée célèbre également l'ouverture de sa 50e boutique dans le monde.

La boutique TimeVallée de Montréal proposera un espace confortable de 2 800 pieds carrés pour découvrir une sélection de montres de sept des plus prestigieuses Maisons au monde : Baume & Mercier, Cartier, Chopard, Grand Seiko, Jaeger-LeCoultre, Panerai et Piaget. Les passionnés d'horlogerie seront captivés par l'univers dédié à chaque Maison mettant en avant l'héritage et le savoir-faire propre à chacune.

L'architecture de la boutique a été pensée pour plonger ses visiteurs dans l'univers de l'horlogerie avec notamment des espaces ouverts et marqueurs visuels emblématiques du concept multimarque tels que la façade aux motifs inspirés des montres.

Fort de son expertise sur le marché canadien et de ses compétences en matière de vente de créations haut de gamme, Maison Birks était un partenaire évident pour TimeVallée. En effet, Maison Birks est le symbole d'un savoir-faire de haute qualité depuis 145 ans, réputé pour son excellent service client et sa capacité à créer des expériences uniques.

« Nous sommes fiers et ravis de nous associer à TimeVallée, apportant ainsi nos connaissances de l'industrie du luxe au Canada à ce concept novateur de boutiques horlogères multimarques », déclare Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks. « Alors que la demande de montres haut de gamme continue de croître au Canada, la Maison Birks est particulièrement bien placée pour répondre aux besoins des passionnés d'horlogerie. »

L'ouverture de TimeVallée à Royalmount souligne le succès de ce concept unique qui défie les codes traditionnels de la vente au détail, dans un grand magasin innovant au cœur du nouveau quartier de Montréal.

La boutique est impatiente d'accueillir ses premiers visiteurs et de leur faire découvrir l'univers TimeVallée.

Adresse de la boutique TimeVallée à Montréal : 8500 Decarie Boulevard, Unit D100A, Mont-Royal, QC Canada H4P 2N2

À propos de TimeVallée

TimeVallée est un concept de boutiques horlogères multimarques luxueux et innovant, qui offre aux clients un accès aux maisons les plus prestigieuses assorti d'une gamme de services et d'expériences personnalisés. Créé en 2014 avec un siège en Suisse, TimeVallée est une destination mêlant héritage et luxe contemporain qui guide et invite tous les amateurs de montres à parcourir, découvrir, partager, et faire l'expérience du monde de l'horlogerie.

TimeVallée est opéré par des partenaires stratégiques dans plus de 50 boutiques à travers le monde entier.

Site internet : www.timevallee.com

Instagram : @timevallee

Hashtags officiels : #timevallee #heritageandbeyond #notyourusualretailer #luxurywatches

À propos de Maison Birks

Maison Birks, propriété de Groupe Birks inc, fondé en 1879, est un chef de file canadien de la vente au détail de bijoux de luxe, de montres, et de cadeaux de haute qualité. Groupe Birks est également un chef de file dans la conception de bijoux fins et de cadeaux au Canada sous sa marque de produits Birks. La société exploite 21 magasins dans tout le Canada, dont les magasins-phares de Calgary, de Montréal, de Toronto, et de Vancouver. Le site de cybercommerce de Maison Birks offre la plus grande sélection de produits de luxe en ligne au Canada. L'Atelier de Maison Birks offre un service de qualité d'entretien des montres de luxe.

Site internet : www.maisonbirks.com

Instagram : @maisonbirks

SOURCE Groupe Birks Inc.

CONTACT : [email protected]