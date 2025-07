Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks » ou « nous »), (NYSE American LLC : BGI), a le plaisir d'annoncer que, faisant suite à son annonce du 9 juin 2025, elle a finalisé l'acquisition (l'« Acquisition ») des activités de montres et de bijoux de luxe de European Boutique (« European »), auprès de ses fondateurs, la famille Sutkiewicz, pour un prix d'achat de 9 000 000 $, sous réserve des ajustements habituels.

Basée à Toronto, European exploite des magasins dans les centres commerciaux Yorkdale, Square One, Toronto Eaton Center et Sherway Garden, comprenant quatre boutiques multimarques European spécialisées dans les montres et bijoux de luxe, trois boutiques monomarques représentant les marques de luxe OMEGA, Breitling et Montblanc ainsi que des vitrines intégrées pour des marques de luxe telles que TAG Heuer, GUCCI et Diamonds Direct. En plus de ses points de vente physiques, European exploite un site Web national de commerce électronique, European.ca, qui offre une vaste sélection de montres et de bijoux au Canada. Dans le cadre de l'Acquisition, Groupe Birks a également conclu un contrat de licence pour exploiter la marque canadienne Diamonds DirectMD (DiamondsDirect.ca).

Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir finalisé l'acquisition de European Boutique. Les boutiques European, occupant des emplacements de choix dans les grands centres commerciaux de la région du Grand Toronto, proposent des marques de luxe haut de gamme qui viendront compléter l'offre de Groupe Birks. Nous entamons une période de transition, durant laquelle nous travaillerons en étroite collaboration avec l'équipe de European, et nous avons hâte d'accueillir Jordan Sutkiewicz, Michelle Ceresney et les employés d'European au sein de la famille Birks. »

Eric Sutkiewicz, Lynn Sutkiewicz, Jordan Sutkiewicz et Michelle Ceresney, anciens propriétaires d'European, ont déclaré : « Après près de 50 années exceptionnelles au service de notre fidèle clientèle, nous sommes fiers d'avoir vendu notre entreprise familiale à Groupe Birks, un détaillant pancanadien réputé et respecté dans le domaine des bijoux, des montres et des cadeaux de luxe, qui partage le même engagement envers la qualité et le service à la clientèle que European. Nous remercions chaleureusement tous les membres de notre équipe, nos collègues, nos partenaires et nos amis chez European pour leur dévouement et leur soutien. Nous leur souhaitons un grand succès sous la direction de Groupe Birks. »

Dans le cadre de l'Acquisition et comme annoncé précédemment, Groupe Birks a également obtenu un prêt à terme supplémentaire de 13,5 millions de dollars (le « prêt supplémentaire ») auprès de SLR Credit Solutions (« SLR »), l'un des prêteurs de premier rang actuels de la Société. Le prêt supplémentaire porte intérêt au même taux que notre prêt à terme actuel de 12,5 millions de dollars auprès de SLR, soit CORRA plus (i) un ajustement CORRA de 0,32 % et (ii) de 7,75 %, et sera remboursable en totalité le 24 décembre 2026. Une partie du produit du prêt supplémentaire a été utilisée par la Société pour financer le prix d'achat de l'Acquisition et le solde du produit sera utilisé pour financer le fonds de roulement courant. La Société a également conclu un contrat de prêt pour un emprunt supplémentaire de 3,75 millions de dollars (le « contrat de prêt ») avec Mangrove Holding S.A., l'un des actionnaires majoritaires de la Société. Le contrat de prêt porte intérêt au taux annuel de 15 % et sera remboursable en totalité le 24 décembre 2026. Le produit du contrat de prêt sera utilisé pour financer le fonds de roulement courant.

Rebecca Tarby, directrice générale principale de SLR, a déclaré : «Groupe Birks et SLR entretiennent une relation commerciale de longue date, depuis plus de 15 ans, et nous sommes heureux de soutenir la croissance continue et le succès de Groupe Birks.»

La Société continue d'être activement engagée dans l'identification de transactions alternatives afin de poursuivre ses objectifs stratégiques, notamment la levée de fonds supplémentaires par le biais de capitaux publics ou privés, de financements par emprunt et la réalisation d'acquisitions.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie ainsi qu'un exploitant de magasins de vente au détail de bijoux, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La Société exploite dix-sept (17) magasins sous la bannière Maison Birks répartis dans la plupart des grands centres urbains au Canada, un magasin Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver et trois boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

À propos de European Boutique

European Boutique est un détaillant de luxe spécialisé dans les montres, les bijoux et les diamants, qui dispose d'une plateforme nationale de commerce électronique ainsi que de points de vente physiques dans toute la région du Grand Toronto. European exploite quatre magasins sous le nom commercial European Boutique, trois boutiques monomarques en partenariat avec OMEGA, Breitling et Montblanc, des vitrines de marque pour TAG Heuer, GUCCI et Diamonds Direct (DiamondsDirect.ca), ainsi qu'un site Web national de commerce électronique, www.European.ca.

À propos de SLR Credit Solutions

SLR Credit Solutions (auparavant connue sous le nom de Crystal Financial), une société de portefeuille de SLR Investment Corp., est un fournisseur de premier plan de crédit privé direct spécialisé dans la création, la souscription et la gestion de financement basé sur des actifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » concernant, entre autres, l'utilisation du produit du prêt supplémentaire et du contrat de prêt au-delà du prix d'achat. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir et toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives.

Parce que ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers, les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les suivants : (i) nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer nos activités, réaliser les ventes, la marge brute et le bénéfice net prévus, maintenir nos coûts à un niveau bas, mettre en œuvre notre stratégie commerciale, maintenir nos relations avec nos principaux fournisseurs, nous approvisionner en matières premières, atténuer les fluctuations de la disponibilité et des prix des marchandises de la Société, concurrencer d'autres bijoutiers, réussir nos initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks) et de mettre en place un programme de service à la clientèle efficace, ce qui pourrait nuire à notre capacité de réaliser notre vision stratégique; (ii) nous pourrions ne pas être en mesure d'investir dans des dépenses en capital et de les financer; (iii) nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir notre inscription à la cote de la bourse NYSE American ou de faire inscrire nos actions à la cote d'une autre bourse nationale de valeurs mobilières; et (iv) notre capacité à poursuivre nos activités.

Des renseignements sur les facteurs ci-dessus et autres facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 16 juillet 2024, tel qu'amendé le 18 juillet 2024, et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

