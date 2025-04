Une partie des recettes de la collection Birks BeekeeperMC servira à restaurer les habitats des pollinisateurs à travers le Canada.

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Birks, chef de file de la joaillerie fine au Canada, réaffirme son engagement envers la nature avec le lancement de la collection Birks BeekeeperMC et un partenariat national avec Pollinator Partnership Canada. Cette collaboration s'inscrit dans l'évolution naturelle de l'initiative Birks pour les abeilles et permettra de soutenir concrètement des projets de restauration d'habitats pour les pollinisateurs aux quatre coins du pays.

Infographie illustrant comment chaque don de 1 $ provenant du bracelet de charité Birks Beekeeper contribue directement au programme de semences de Birks et de Pollinator Partnership Canada. (Groupe CNW/Groupe Birks Inc.)

Ensemble, Birks et Pollinator Partnership Canada--un organisme à but non lucratif dédié à la protection des pollinisateurs--lancent un programme de semences à l'échelle nationale. Ce programme vise à planter des fleurs favorables aux abeilles dans des jardins communautaires, des parcs municipaux et autres espaces publics, afin de contrer la perte d'habitat et de soutenir la biodiversité en recréant des écosystèmes essentiels pour les abeilles et autres pollinisateurs.

« La nature a toujours été au cœur de Birks -- à la fois comme source d'inspiration et comme responsabilité que nous portons fièrement, » affirme Katie Reusch, Directrice Principale, Marketing et Communications, Groupe Birks. « La collection Birks BeekeeperMC, combinée à notre partenariat avec Pollinator Partnership Canada, témoigne de notre engagement continu à protéger les pollinisateurs et les milieux naturels dont dépend notre avenir. »

Au centre de cette initiative se trouve la nouvelle collection Birks BeekeeperMC, une série de créations raffinées et porteuses de sens, inspirées par la résilience discrète des gardiens de la nature -- qu'il s'agisse des abeilles, des apicultrices ou de ceux et celles qui veillent sur les autres au quotidien. Parmi les pièces phares, le bracelet de charité Birks BeekeeperMC symbolise la bienveillance et l'action collective, dont 100 % des recettes seront versées au programme de semences de Pollinator Partnership Canada. De plus, un pourcentage des ventes de toute la collection au mois de mai -- en hommage à la Journée mondiale des abeilles (le 20 mai) -- sera remis à des projets de conservation des pollinisateurs à travers le pays.

« Les populations de pollinisateurs déclinent rapidement à cause de la perte d'habitats, des changements climatiques et de l'utilisation de pesticides, » Vicki Wojcik, Directrice Générale de Pollinator Partnership Canada. « Des initiatives comme celle menée avec Birks sont essentielles pour recréer des milieux propices à leur survie. Même un petit jardin de plantes mellifères peut faire une grande différence pour les abeilles -- et pour la biodiversité. »

Lancée initialement en 2014 à l'occasion du 135e anniversaire de Birks, l'initiative Birks pour les abeilles s'appuie sur des campagnes de sensibilisation, des partenariats engagés et des pratiques durables pour promouvoir la préservation des pollinisateurs. Elle inclut notamment une collaboration de longue date avec Alvéole, qui a permis l'installation de ruches sur le toit du siège social de Birks à Montréal, offrant un refuge urbain aux abeilles menacées.

Avec Birks pour les abeilles, la marque s'implique comme un apiculteur moderne -- en soutenant non seulement les abeilles, mais aussi la biodiversité, le développement durable et les communautés qui en dépendent.

À propos de Birks

Fondée en 1879, Birks (Groupe Birks Inc.) est une maison de joaillerie canadienne reconnue pour ses créations raffinées, ses bijoux de fiançailles et ses cadeaux de luxe. Avec 17 magasins Maison Birks à travers le pays et sa boutique en ligne MaisonBirks.com, la marque incarne l'héritage canadien, le savoir-faire artisanal et l'emblématique boîte bleue Birks.

Pour en savoir plus, visitez Birks.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux : @Birks.

À propos de Pollinator Partnership Canada

Pollinator Partnership Canada (P2C) est un organisme de bienfaisance enregistré dédié à la protection et à la valorisation des pollinisateurs et de leurs écosystèmes par la conservation, l'éducation et la recherche. Pour en savoir plus, visitez https://pollinatorpartnership.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux : @pollinatorpartnership.ca

Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]