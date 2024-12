Après une première vague réussie de 50 magasins, Sobeys franchit une nouvelle étape en concluant une entente avec le partenaire de Pricer, JRTech Solutions, pour un déploiement prévu de 5 millions d'étiquettes électroniques (EEG) à travers le Canada.

MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - La commande initiale de Sobeys pour le déploiement d'EEG dans 50 de ses magasins, annoncée en juin 2024 comme une commande d'un important détaillant nord-américain de niveau 1, représentait le premier déploiement à grande échelle d'étiquettes à quatre couleurs dans des magasins complets en Amérique du Nord.

Sobeys est l'une des plus grandes chaînes d'épicerie en Amérique du Nord, avec plus de 1500 magasins d'alimentation et de pharmacie.

Le déploiement de la solution d'automatisation et de communication en magasin de Pricer, composée de la plateforme infonuagique Pricer Plaza et des étiquettes électroniques, devrait être complété d'ici le 30 avril 2026.

« Après une année de tests approfondis avec une installation pilote et une première vague de déploiements réussis dans 50 magasins, nous pouvons constater clairement comment notre solution en magasin soutient ce détaillant de premier plan dans la numérisation et la transformation de ses opérations, tout en renforçant son engagement envers l'expérience client », déclare Mats Arnehall, Chef des Affaires Commerciales chez Pricer.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions Inc. est une société privée dont le siège se situe à Montréal, Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, avec plus de 1 400 installations en magasin depuis 2008. Pour plus d'informations, visitez www.jrtechsolutions.com.

À propos de Pricer

Pricer est une entreprise technologique mondiale de premier plan, servant le marché en pleine expansion du commerce de détail intelligent avec des solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois la performance des magasins et l'expérience d'achat. Grâce aux étiquettes électroniques de gondole, aux technologies avancées telles que la communication optique sans fil et l'IA, et à une innovation continue, Pricer offre la base pour la communication et l'efficacité en magasin. La plateforme Pricer, leader dans l'industrie, tire parti de 30 ans d'expérience de déploiement et se distingue par sa rapidité, sa robustesse, son interconnectivité et son évolutivité. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pricer.com.

SOURCE JRTECH SOLUTIONS INC.

(514) 889-7114, [email protected]