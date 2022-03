Le RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé non sucré est une option rafraîchissante qui ne contient aucune calorie. Le RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé sucré de format moyen contient quant à lui 80 calories.

« Nos invités adorent nos boissons froides tout au long de l'année, mais avec l'arrivée du printemps, nous nous préparons à lancer encore plus de nouveautés dans notre gamme de boissons froides, à commencer par le RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé. Cette boisson fraîchement infusée chaque jour en restaurant est absolument délicieuse, qu'elle soit savourée seule ou en accompagnement à votre repas », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Chez Tim Hortons, nous avons une boisson froide pour tous les goûts, que ce soit nos nouveaux RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé et RafraîchiTim aux vrais fruits, ou encore nos cappuccinos glacés, nos cafés infusés à froid, nos TimGlacé, nos lattes glacés, nos givrés crémeux ou nos limonades givrées. Restez à l'affût des nouvelles boissons froides succulentes et novatrices qui seront lancées cet été. »

Les invités peuvent commander un RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé en trio sans aucuns frais supplémentaires. De plus, jusqu'au 3 avril, les invités qui commandent un RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé obtiendront un prix à révéler dans le cadre du concours Déroule pour gagner.

À propos de Tim Hortons

