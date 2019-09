Tim Hortons se prépare à la saison de la Ligue nationale de hockey avec le retour de ses cartes de collection de la LNH (MD) dans ses restaurants partout au pays

Les joueurs étoiles de la LNH MD , Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, participent au lancement de la saison des cartes de hockey Tim Hortons encore cette année. Dans une nouvelle publicité télévisée , racontée par le célèbre présentateur de hockey Alain Crête, Sidney et Nathan conduisent une Zamboni dans une rue résidentielle, de la musique commence à jouer et les adultes laissent tout tomber pour courir derrière la Zamboni et obtenir leurs cartes de hockey.

Citations

« Nous avons toujours eu un lien spécial avec le hockey, depuis que le légendaire Tim Horton a ouvert son premier restaurant en 1964, à Hamilton, en Ontario. Depuis, le hockey fait partie de notre ADN - que ce soit dans notre programme de hockey Timbits®, le décor de nos restaurants ou les illustrations de nos emballages. Nos gobelets de hockey d'édition limitée et nos boîtes à beignes interactives seront de retour cette année, en plus de nos nouveaux beignes, de nos cartes-cadeaux Carte TimMD et de nos marchandises sous le thème du hockey. Nous savons à quel point nos invités ont hâte que la saison de hockey commence et nous sommes heureux de célébrer le début de la saison avec eux. »

- Mike Hancock, chef de l'exploitation, Tim Hortons

« Quand j'étais enfant, ma collection de cartes a renforcé mon amour pour le hockey. Nathan et moi sommes ravis d'inspirer les jeunes hockeyeurs de partout au pays, non seulement en proposant des cartes spéciales à collectionner, mais aussi en participant à la publicité télévisée de cette année. Cette publicité est de loin notre préférée, parce que Bob Cole (légendaire annonceur de Hockey Night in Canada) a fait la narration dans la version anglaise. »

- Sidney Crosby, capitaine des Penguins de Pittsburgh

Collectionnez toutes les 234 cartes de la collection

Cette année, la collection complète comprend 43 cartes de plus qu'en 2018. Vous pouvez essayer de compléter votre collection avec certaines des cartes les plus convoitées, dont :

87 cartes de super-étoile autographiées par Sidney Crosby

100 cartes de super-étoile autographiées par Nathan MacKinnon

2 029 cartes autographiées de la LNH MD

8 116 cartes de reliques de chandails de la LNH MD avec des joueurs actuels dans des chandails d'époque

avec des joueurs actuels dans des chandails d'époque 150 cartes de reliques de chandails autographiées de la LNH MD

100 cartes Timbits® autographiées de Brendan Gallagher , une super-étoile des Canadiens de Montréal, quand il était jeune

Cette année, la promotion propose de nouvelles catégories, de nouveaux joueurs et 21 164 cartes de prix. Les invités peuvent également conserver leurs cartes de hockey Tim Hortons dans l'album du collectionneur, qui est offert au prix de 15,99 $*. Celui-ci vient avec une liste des cartes de base afin de vous aider à suivre l'avancement de votre collection.

Soirées d'échange de cartes et concours Collectionnez pour gagner

Les 25 octobre et 1er novembre, nos invités sont conviés à participer à des soirées d'échange de cartes de hockey aux restaurants Tim Hortons participants partout au pays. Ces soirées, qui auront lieu de 18 h à 20 h, permettront aux amateurs de hockey d'échanger leurs cartes et de rencontrer d'autres collectionneurs - tout en en savourant leurs produits Tim Hortons préférés.



Par ailleurs, Collectionnez pour gagner comprend également un volet en ligne. Un code NIP est inscrit à l'intérieur de chaque paquet de cartes de hockey. Les invités peuvent entrer ce code sur l'appli Tim Hortons ou sur le site CollectionnezPourGagner.ca pour collectionner des cartes de hockey numériques et obtenir des bulletins de participation pour remporter des prix, dont le grand prix : une rencontre avec Sidney Crosby et des billets pour assister à un match des Penguins® de Pittsburgh. Les autres prix incroyables comprennent un voyage pour deux pour assister à un match de la Finale de la Coupe StanleyMC 2020, des chandails autographiés et encadrés de la LNHMD, des cartes-cadeaux Carte TimMD et des boissons chaudes gratuites de n'importe quel format.

Joignez-vous à la conversation sur les cartes de hockey

Utilisez le mot-clic #CollectionnezPourGagner

Mentionnez-nous ou suivez-nous sur Instagram : @TimHortons

Mentionnez-nous ou suivez-nous sur Twitter : @chezTimHortons

Aimez-nous sur Facebook : @TimHortons

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : @TimHortonsEnFrancais

Visitez le CollectionnezPourGagner.ca pour savoir où auront lieu les soirées d'échange de cartes dans votre secteur!

*Taxes en sus

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.timhortons.com.

NHL, l'emblème NHL, LNH, l'emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup », et le dessin de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées, et la marque sous forme de mots « Coupe Stanley » est une marque de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2019. Tous droits réservés.

Association des joueurs de la ligue nationale de hockey, AJLNH et le logo de l'AJLNH sont des marques de fabrique de l'AJLNH et sont utilisées sous licence. © AJLNH. Tous droits réservés.

ZAMBONI et la configuration de la surfaceuse de glace Zamboni® sont des marques de commerce déposées de Frank J. Zamboni & Co., Inc.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: ou pour coordonner une entrevue, veuillez communiquer avec : Amy Shanfield, North Strategic, amy.shanfield@northstrategic.com