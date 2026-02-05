TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Tim Hortons annonce fièrement avoir amassé 1,3 million de dollars par la vente de beignes Olympiques spéciaux cette année, et que 100 % des recettes sont versées à Olympiques spéciaux Canada.

Tim Hortons recueille une somme de 1,3 million de dollars avec la collecte de fonds du beigne Olympiques spéciaux, dont la totalité sera versée à Olympiques spéciaux Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Cette campagne est la preuve que les Canadiens peuvent faire de grandes choses lorsqu'ils choisissent d'inclure », déclare Gail Hamamoto, présidente d'Olympiques spéciaux Canada. « Chaque beigne Olympiques spéciaux acheté permettra d'ouvrir des portes à des athlètes de tous âges et de toutes capacités de partout au pays, en leur donnant confiance, en leur permettant de nouer des liens et en leur offrant de nouvelles possibilités grâce au sport. Nous sommes profondément reconnaissants de notre partenariat avec Tim Hortons, ses propriétaires de restaurant, son personnel et sa clientèle, ainsi que de la communauté des Jeux olympiques spéciaux et de tous les partisans qui croient au pouvoir de l'inclusion dans le sport et dans la vie. »

Les fonds amassés pour Olympiques spéciaux Canada serviront à soutenir des programmes sportifs offerts toute l'année à plus de 40 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle ou développementale dans les communautés de partout au Canada.

« Nous sommes très fiers des propriétaires de restaurants Tim Hortons et de leurs équipes de tout le pays, qui ont recueilli 1,3 million de dollars grâce au beigne Olympiques spéciaux », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Merci aux invités de Tim pour leur incroyable soutien. Votre générosité contribue à rendre le sport plus accessible aux athlètes des Jeux olympiques spéciaux. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À PROPOS D'OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA

La section canadienne de ce mouvement international, fondée en 1974, met à profit les bienfaits transformateurs du sport pour enrichir l'expérience de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle ou développementale. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés en meilleure santé et plus inclusives. Plus de 40 000 athlètes, âgés entre deux ans jusqu'à un âge avancé, sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux offerts toute l'année partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.specialolympics.ca/fr/

SOURCE Tim Hortons

Demandes des médias : [email protected]