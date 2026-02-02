La collection, produite par Upper Deck, comprend 180 cartes des plus grandes étoiles, légendes et vedettes montantes - hommes ou femmes - ayant porté le maillot d'Équipe Canada lors des Jeux olympiques d'hiver et des championnats mondiaux junior, féminin et masculin de l'IIHF. Les collectionneurs peuvent également trouver l'une des 10 cartes autographiées de Sidney Crosby - qui a marqué le célèbre « but en or » aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver -, des cartes autographiées par Nathan MacKinnon, ainsi que des prix de Carte‑cadeau Tim, café ou beigne gratuit.

« À l'approche des Jeux olympiques et de l'entrée en glace d'Équipe Canada, nous sommes heureux d'encourager nos athlètes avec les amateurs de partout au pays. Ouvrir un paquet de cartes de collection Équipe Canada de Tim Hortons, c'est revivre la fierté, la passion et l'émotion que ressentent les Canadiennes et les Canadiens en célébrant les succès de leurs équipes », a affirmé Solange Bernard, directrice principale des communications marketing chez Tim Hortons.

Certains restaurants Tim organiseront des soirées de hockey le 21 février, offrant aux collectionneurs la chance d'échanger des cartes, de rencontrer d'autres amateurs et de gagner des prix. Pour en savoir plus, visitez le timhortons.ca/lescartesdehockey.

Les cartes de collection Équipe Canada de Tim Hortons font actuellement l'objet d'une campagne télévisée, qui met en vedette Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Sarah Nurse et Marie‑Philip Poulin.

Tim déploie également plusieurs autres initiatives pour célébrer Équipe Canada :

Des offres exclusives aux membres FidéliTim pour les médailles d'or : Lorsque Équipe Canada décrochera l'or aux Jeux olympiques, les membres FidéliTim recevront des offres numériques exclusives pour célébrer, comme l'offre d'une boîte de 10 Timbits gratuite à l'achat de 5 $ ou plus (première médaille d'or et médailles d'or de hockey masculin ou féminin), et d'autres offres incroyables chaque fois qu'Équipe Canada remportera une nouvelle médaille d'or.





Une offre numérique de repas des amateurs d'Équipe Canada : Pendant toute la durée des Jeux olympiques, les membres FidéliTim MD pourront former un repas à 8,87 $ après 17 h (cette offre numérique est un clin d'œil au numéro 87 de Crosby) en choisissant n'importe quelle pizza sur pain plat, une boisson Coca‑Cola et n'importe quel beigne.





Des emballages pour célébrer notre partenariat national avec le Comité olympique canadien : De plus, les invités recevront des emballages annonçant le partenariat, notamment des gobelets à boissons chaudes et des boîtes de Timbits (édition Jeux olympiques), et plus encore! Nous proposons également un gobelet réutilisable de collection à l'effigie d'Équipe Canada - avec des personnages Timbits pratiquant des sports d'hiver -, offert dès maintenant en restaurant et sur BoutiqueTim.ca.

