TORONTO, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Tim Hortons s'associe fièrement à Olympiques spéciaux Canada pour une septième année afin de recueillir des fonds pour les athlètes grâce à la vente du beigne Olympiques spéciaux, offert dans les restaurants TimMD du Canada à compter d'aujourd'hui, jusqu'au 1er février.

Le beigne Olympiques spéciaux de Tim Hortons® grimpe sur le podium jusqu’au 1er février – la totalité des recettes est versée à Olympiques spéciaux Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

Tim Hortons et les propriétaires de restaurants Tim versent la totalité des recettes de chaque beigne Olympiques spéciaux vendu à Olympiques spéciaux Canada pour soutenir des programmes sportifs toute l'année offerts à plus de 40 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle ou développementale dans les communautés de partout au Canada. Ces programmes offrent aux athlètes la possibilité de s'entraîner, de participer à des compétitions, de gagner en confiance et de tisser des liens, sur le terrain et en dehors.

« Nous sommes très fiers de l'incidence du programme du beigne Olympiques spéciaux au cours des dernières années, et de la contribution qu'il a apportée à l'accessibilité du sport pour les athlètes des Olympiques spéciaux », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

Le beigne Olympiques spéciaux est fait d'une délicieuse pâte à gâteau au chocolat et il est recouvert de fondant blanc, de vermicelles colorés et de garniture fouettée. Sa conception multicolore est inspirée de la diversité et de l'inclusion, thèmes centraux de la mission des Olympiques spéciaux.

CITATIONS

« Chaque beigne Olympiques spéciaux vendu contribue à l'inclusivité du sport dans les communautés partout au Canada. Grâce à notre partenaire, Tim Hortons, et à ses invités, les fonds amassés soutiennent des programmes toute l'année où les athlètes ayant une déficience intellectuelle ou développementale peuvent participer, bâtir leur confiance, créer des amitiés et vivre le sentiment d'appartenance qui vient avec le fait de faire partie d'une équipe. »

Gail Hamamoto, présidente d'Olympiques spéciaux Canada

« Lorsque les gens achètent un beigne Olympiques spéciaux chez Tim Hortons, ils démontrent aux athlètes comme moi que nos communautés croient en l'inclusion. Les Olympiques spéciaux m'ont aidée à prendre confiance en moi, à me faire des amis, à aspirer à de nouvelles choses, et à être fière de qui je suis. C'est tellement important pour moi de savoir que chaque beigne Olympiques spéciaux vendu du 30 janvier au 1er février permettra d'offrir ces mêmes possibilités à encore plus d'athlètes partout au pays. »

Kimana Mar, athlète des Olympiques spéciaux

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À PROPOS D'OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA

La section canadienne de ce mouvement international, fondée en 1974, met à profit les bienfaits transformateurs du sport pour enrichir l'expérience de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle ou développementale. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés plus inclusives. Plus de 40 000 athlètes, âgés entre deux ans jusqu'à un âge avancé, sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux offerts toute l'année partout au pays. Pour en savoir plus, consultez le www.specialolympics.ca/fr.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]