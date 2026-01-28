TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Ajoutez une touche sucrée à votre pause-café. Tim Hortons profite du succès de la tartelette au caramel salé lancée l'an dernier et offre maintenant, dans ses restaurants au Canada, deux nouvelles tartelettes aux saveurs de crème pâtissière et de pacanes.

« La tartelette à la crème pâtissière est un dessert très apprécié partout au monde, et nous sommes ravis de la servir au Canada dès aujourd'hui. Nos invités vont adorer le mariage exquis de la crème pâtissière riche et crémeuse à la pâte feuilletée », affirme Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

« Les Canadiens adorent les tartelettes au beurre, et ils vont aussi se régaler de nos nouvelles tartelettes aux pacanes, garnies de pacanes confites croquantes aux notes sucrées-salées. Elles sont parfaites pour ajouter une touche sucrée à votre journée ou comme dessert tout simple pour vos prochains événements en famille et entre amis. »

À l'approche de la Saint-Valentin, les restaurants Tim participants offriront la nouvelle collection d'articles de détail Partagez l'amour à compter du 2 février.

La collection comprend une tasse de voyage fleurie en acier inoxydable, un gobelet de voyage rose pâle en acier inoxydable muni d'un porte-bonheur en forme d'ourson, un gobelet à boissons froides qui change de couleur avec décoration de paille en forme d'ourson, et une tasse de porcelaine avec image qui change de couleur pour révéler l'un des quatre personnages de beignes.

BoutiqueTim.ca propose également des pyjamas roses à rayures, un chandail à capuchon, un t‑shirt, des chouchous, ainsi qu'un ensemble de bandeaux et de bracelets de spa pour vous gâter ou offrir à vos proches.

