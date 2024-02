L'équipe de Paul Lawlor , à Stephenville (T.-N.-L.), a vendu et décoré à la main le plus de beignes Olympiques spéciaux, soit plus de 2 950 beignes!

TORONTO, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Tim Hortons annonce fièrement un record de 884 000 $ recueillis par la vente de beignes Olympiques spéciaux cette année, et que 100 % des recettes sont versées à Olympiques spéciaux Canada. Les fonds amassés permettront aux athlètes participant aux programmes des Olympiques spéciaux de réaliser leur plein potentiel de nouvelles façons, tant dans le sport que dans leur vie.

Tim Hortons recueille un montant record de 884& 000& $ avec la collecte de fonds du beigne Olympiques spéciaux, dont la totalité sera versée à Olympiques spéciaux Canada pour soutenir les athlètes (Groupe CNW/Tim Hortons) Tim Hortons recueille un montant record de 884& 000& $ avec la collecte de fonds du beigne Olympiques spéciaux, dont la totalité sera versée à Olympiques spéciaux Canada pour soutenir les athlètes (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous souhaitons remercier chaque invité pour son soutien à la collecte de fonds du beigne Olympiques spéciaux de la fin de semaine dernière. Avec votre aide, nous avons pu amasser un montant record de 884 000 $, qui servira à soutenir directement les athlètes d'Olympiques spéciaux Canada », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons.

L'équipe de Paul Lawlor, à Stephenville (T.-N.-L.), a vendu et décoré à la main le plus de beignes Olympiques spéciaux, soit plus de 2 950 beignes!

« C'est incroyable de voir l'engouement des Canadiens et Canadiennes pour cette campagne, les athlètes des Olympiques spéciaux et notre mouvement », se réjouit Gail Hamamoto, présidente-directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada.

« Tim Hortons continue de relever la barre chaque année par sa détermination à accroître la sensibilisation et à favoriser les discussions sur l'acceptation, le respect et la célébration de toutes les capacités. Ensemble, nous poursuivons notre objectif de créer des communautés plus inclusives, non seulement dans le sport, mais aussi au quotidien. »

Cette année, les Jeux olympiques spéciaux d'hiver du Canada se déroulent à Calgary du 27 février au 2 mars. Cette compétition de cinq jours accueillera plus de 810 athlètes atteints de déficiences intellectuelles et développementales, plus de 410 entraîneurs et membres du personnel de soutien des Jeux olympiques spéciaux, plus de 1 200 bénévoles et plus de 1 000 membres de la famille des athlètes. Les Jeux comprendront des compétitions dans huit sports : hockey en salle, cinq-quilles, ski alpin, curling, ski de fond, patinage artistique, patinage de vitesse et raquettes à neige.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]