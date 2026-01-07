Lors des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, Tim Hortons servira son café aux athlètes d'Équipe Canada, à leurs familles, ainsi qu'aux entraîneurs et au personnel, leur offrant un goût réconfortant de chez eux.

Grâce à son partenariat avec le Comité olympique canadien, Tim MD rassemble les Canadiennes et les Canadiens derrière Équipe Canada avec une série d'initiatives exaltantes : un concours (lancé aujourd'hui) offrant la chance de gagner un voyage pour deux en Italie pour vivre l'expérience des Jeux olympiques d'hiver de 2026, des gobelets de café et des emballages commémoratifs, des offres FidéliTim MD exclusives pour chaque médaille d'or d'Équipe Canada, une nouvelle collection de cartes de hockey célébrant des moments et des joueurs emblématiques d'Équipe Canada, et plus encore!

rassemble les Canadiennes et les Canadiens derrière Équipe Canada avec une série d'initiatives exaltantes : un concours (lancé aujourd'hui) offrant la chance de gagner un voyage pour deux en Italie pour vivre l'expérience des Jeux olympiques d'hiver de 2026, des gobelets de café et des emballages commémoratifs, des offres FidéliTim exclusives pour chaque médaille d'or d'Équipe Canada, une nouvelle collection de cartes de hockey célébrant des moments et des joueurs emblématiques d'Équipe Canada, et plus encore! Tim Hortons est également fière d'annoncer qu'elle devient un partenaire officiel du Comité paralympique canadien pour les prochains Jeux paralympiques d'hiver et d'été. La marque mettra à profit sa plateforme, ses canaux numériques, ses médias sociaux et ses événements communautaires pour raconter les récits d'athlètes paralympiques canadiens, afin d'encourager davantage de Canadiennes et de Canadiens à s'intéresser au sport paralympique.

TORONTO, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Tim Hortons renforce son engagement envers le sport canadien grâce à deux nouveaux partenariats : un partenariat national de huit ans avec le Comité olympique canadien (COC) et un partenariat officiel de trois ans avec le Comité paralympique canadien (CPC).

Tim Hortons réaffirme ainsi son engagement de longue date à soutenir le sport et les athlètes canadiens, en investissant notamment dans des programmes comme Hockey TimbitsMD et Soccer TimbitsMD, qui encouragent l'activité physique chez les jeunes.

Tim Hortons® s’associe avec Équipe Canada à titre de café et de restaurant à service rapide officiel dans le cadre de nouveaux partenariats avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Tim Hortons)

Lors des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, Tim Hortons servira son café aux athlètes d'Équipe Canada, à leurs familles, ainsi qu'aux entraîneurs et au personnel, leur offrant un goût réconfortant de chez eux.

« Nous sommes fiers, car les gens pourront voir leurs gobelets rouges Tim bien-aimés aux célébrations de la Maison olympique du Canada; nous servirons également notre café aux membres d'Équipe Canada pour les encourager tout au long des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026 », a déclaré Hope Bagozzi, chef du marketing chez Tim Hortons.

« Et ici, chez nous, nous lancerons une série d'initiatives pour célébrer les exploits d'Équipe Canada avec nos invités - des moments de fierté collective qui promettent d'être électrisants. »

Les initiatives de Tim pour célébrer Équipe Canada partout au pays

Concours Numérisez pour gagner réservé aux membres FidéliTim : À compter d'aujourd'hui, les invités qui numérisent leur carte FidéliTim en commandant courent la chance de gagner un voyage VIP pour deux personnes afin d'encourager Équipe Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Le prix comprendra les billets d'avion, l'hébergement et l'accès à des expériences olympiques inoubliables, notamment des billets pour des épreuves de hockey, de patinage artistique et de patinage de vitesse sur courte piste.

Offres exclusives aux membres FidéliTim pour les médailles d'or : Lorsque Équipe Canada décrochera l'or aux Jeux olympiques, les membres FidéliTim recevront des offres numériques exclusives pour célébrer, comme l'offre d'une boîte de 10 Timbits gratuite à l'achat de 5 $ ou plus (première médaille d'or et médailles d'or de hockey masculin ou féminin) et d'autres offres incroyables chaque fois qu'Équipe Canada remportera une nouvelle médaille d'or.

Cartes de collection d'Équipe Canada de Tim Hortons - Jeux olympiques : Nous lançons une nouvelle collection de cartes de hockey le 2 février pour célébrer des moments et des joueurs emblématiques d'Équipe Canada. Une campagne télévisée mettra en vedette Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Sarah Nurse et Marie‑Philip Poulin. Certains restaurants Tim organiseront des soirées de hockey le 21 février, offrant aux collectionneurs la chance d'échanger des cartes, de rencontrer d'autres amateurs et de gagner des prix.

Fêtes Tim x Équipe Canada pour les amateurs de partout au pays : Tim Hortons soutiendra une série de soirées de visionnement public organisées par le Comité olympique canadien. À Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary, les amateurs de sport pourront déguster un café Tim gratuit tout en encourageant Équipe Canada tous ensemble. Plus de détails à venir.

Emballages pour célébrer notre partenariat national avec le Comité olympique canadien : Les restaurants Tim commenceront à servir des emballages annonçant le partenariat, notamment des gobelets à boissons chaudes sous peu, et des boîtes de Timbits (édition Jeux olympiques) en février. De plus, nous lancerons un gobelet réutilisable de collection à l'effigie d'Équipe Canada, avec des personnages Timbits pratiquant des sports d'hiver, offert à partir du 2 février en restaurant et sur BoutiqueTim.ca.

Offre numérique de repas des amateurs d'Équipe Canada : Pendant toute la durée des Jeux olympiques, les membres FidéliTim pourront composer un repas à 8,87 $ après 17 h (cette offre numérique est un clin d'œil au numéro 87 de Crosby) en choisissant n'importe quelle pizza sur pain plat, une boisson Coca‑Cola et n'importe quel beigne.

Soutien aux athlètes paralympiques : Lors des Jeux paralympiques de Milano Cortina 2026, Tim Hortons servira du café aux athlètes paralympiques canadiens, ainsi qu'aux entraîneurs et au personnel.

Soutien aux événements du CPC : Tim Hortons servira également du café lors de nombreux événements du CPC au Canada, y compris la série de défis de la Coupe ParaFort, en appui à la Fondation paralympique canadienne. Dans le cadre de ce partenariat, Tim Hortons et le CPC chercheront des façons de rapprocher les Canadiennes et les Canadiens du sport paralympique, en racontant les récits d'athlètes et en tirant parti d'initiatives communautaires et des prochains cycles des Jeux.

Citations :

« Nous sommes tellement heureux de ce partenariat historique entre Tim Hortons et Équipe Canada », a déclaré Jacqueline Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du COC et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. « Tim Hortons est une marque canadienne emblématique qui soutient depuis longtemps le sport au Canada. Ce partenariat renforce son engagement envers le sport canadien et laissera une empreinte durable sur nos athlètes à toutes les étapes de leur parcours olympique, tout en offrant aux amateurs de tout le pays de nouvelles occasions de soutenir Équipe Canada cet hiver et au cours des huit prochaines années. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Tim Hortons en tant que partenaire officiel du Comité paralympique canadien », a déclaré François Robert, chef des affaires commerciales du CPC. « Son engagement à célébrer les athlètes canadiens reflète des valeurs que nous partageons : l'excellence et l'esprit de communauté. Nous avons hâte de collaborer pour rapprocher les Canadiennes et les Canadiens du sport paralympique. »

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États‑Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, consultez le TimHortons.ca.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien croit que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Équipe Canada 2035 incarne notre engagement envers un sport sécuritaire, inclusif et sans barrières, afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de pratiquer un sport et de s'y épanouir. Nous atteindrons cet objectif grâce à une attention constante portée aux volets Podium, Jeu et Planète, afin que la prochaine génération d'athlètes canadiens puisse réaliser ses rêves olympiques. Visitez le olympique.ca pour en savoir plus.

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui compte 28 organismes de sport membres. Nous sommes déterminés à consolider le pouvoir et les retombées du sport paralympique au Canada. Animés par la vision de bâtir un monde inclusif grâce au sport paralympique, nous concentrons nos efforts sur deux priorités stratégiques : rehausser les performances du Canada aux Jeux grâce à une excellente préparation, et étendre cet impact à l'échelle nationale par la force du parasport. En célébrant les histoires et les succès des athlètes paralympiques de haut niveau, le Comité paralympique canadien vise à briser les barrières, à créer des occasions et à rendre le sport accessible à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens en situation de handicap. Pour obtenir de plus amples détails, consultez Paralympique.ca.

SOURCE Tim Hortons

Demandes des médias : Tim Hortons, [email protected]; Comité olympique canadien, Peter Saltsman, Gestionnaire principal des relations publiques, 647-382-6986, [email protected]; Comité paralympique canadien, Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, 613-462-2700, [email protected]